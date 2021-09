Risto junta a Rahola y Villalobos buscando la gresca de antaño: «Así no se debate, ¡impresentable!»

Especialmente contento Risto Mejide en Todo es Mentira este 7 de septiembre de 2021, quizás porque podía juntar en la mesa de debate al lado de sus bufones Castelo y Lago a dos históricas contendientes de tertulia política de las de antes…

«Este dúo de lujo que nos acompaña hoy», decía Risto Mejide, sabedor de lo que juntaba: Pilar Rahola y Celia Villalobos, la musa independentista y la exministra y verso libre del PP, que atesoran un historial curioso de enfrentamientos televisivos principalmente en La Noria (Telecinco, 2007-2012).

Ahora el publicista las vuelve a colocar en un plató aunque en horario vespertino y algo más de vuelta las dos, pero seguro que prometiendo guerra para lo que viene. En el espacio de Cuatro además hicieron un repaso a los golpes históricos entre sendas púgiles, con joyas como estas:

Así no se debate, ¡esto no es corazón! ¡Impresentable!

¡Aquí la única que he llevado a sus hijos a la escuela pública he sido yo! ¡Tú no! ¡Tú te has ido a Suiza a llevarlos por lo privado!

Pilar Rahola eres increíble, ¡eres incapaz de no hablar de alguien que no sea tu gente!

No fue entre ellas que dejaron una espectacular bronca a las primeras de cambio -se reservarán para más adelante- pero sí se vieron un par de estoques hacia fuera.

Villalobos se acordó y no para bien de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando abordaban el asunto de la violencia obstétrica.

Villalobos: Yo tengo unas cuántas hijas más que tú

Rahola: Pero yo tengo dos apoyados, pero no vayamos al lío personal. Yo no pondría esto nunca en la violencia de género, no sé en qué lío te has metido.

Villalobos: No, no, yo no, ¡la señora ministra que está loca!

Rahola: La señora ministra no está loca para nada, Villalobos, un poco de respeto. No te habría gustado que te dijeran loca cuando eras ministra.