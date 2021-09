Ábalos repasa sus escándalos entre risotadas: «En ese avión no cabían 40 maletas de oro, dólares y cocaína”

No nos hace gracia, exministro Ábalos. No tiene la más mínima gracia que Pedro Sánchez te haya largado del Gobierno por haber perdido su favor y por protagonizar bastantes escándalos, y que las primeras explicaciones públicas al respecto sean entre amigotes, bufones y risotadas en un programa de televisión.

Pero es lo que hay, así que la primera puerta giratoria para el ex de Transportes y Movilidad es la del espacio vespertino de Risto Mejide, Todo es mentira, a caballo entre los sectario, lo serio, lo narcisista y lo tendencioso, casi siempre sesgado.

De modo que en esta ocasión Risto quiso preguntar por el principal de los pufos que deja tras de sí ábalos, el Delcygate, pero el exministro rápido se dejó contagiar del tono burlesco del programa y entró al juego así:

Risto: ¿Qué pasó en ese aeropuerto? Ábalos: No, nada, mi contenido solo fue decirle “usted no puede entrar a España’, así que no fue una gran reunión. Risto: Pero ahí hubo maletas. Ábalos: No, eso es mentira. Si es que no hace falta pensar mucho. Es un avión pequeño, no caben 40 maletas de oro, dólares y cocaína… Y dijeron que esas 40 maletas se metieron en un turismo…

El escándalo Plus Ultra: «Yo no sabía nada»

El propio Ábalos, en un discurso atropellado e inconexo, terminó en otro de los pufos que han terminado con su culo fuera del despacho del ministerio, el del rescate a Plus Ultra.

Ábalos: Mi mayor error en esto fue ignorar el lobby que hay en favor de la oposición venezolana en este país. Lo último es lo de Plus Ultra, ¡que es forzadito meterme en este tema! Yo no me enteré de nada… No sé si entendemos la dimensión de un ministerio de Transportes. Risto: Perdona que te interrumpa, el hecho de que no te enteres no significa que no tengas responsabilidad. Ábalos: No, ninguna, es quien toma la decisión. Risto: ¿A ti te pareció bien que se dieran 53 millones de euros a una compañía aérea? Ábalos: Es que no conozco los informes. Yo no tenía constancia ni de esa compañía.

Cómo le echó Sánchez

Por último, dentro de su amplia explicación, a Ábalos le preguntaron entre risotadas cómo fue la conversación de destitución con Sánchez: