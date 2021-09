Abascal replica a las ‘sucias’ acusaciones del Gobierno: «Marlaska es un mentiroso compulsivo y en Podemos tienen problemas psicológicos»

La bromita del chaval que interpuso una denuncia por agresión homófona y que después terminó por ser falsa y no existir va pasando de castaño a oscuro, porque hay partidos y miembros del Gobierno, incluso, que no se apean del burro de criminalizar a VOX por la escalada de odio acusándoles de estos ataques.

De modo que si alguien tenía que salir en televisión a dejar algunas cosas claras ese era Santiago Abascal y lo hizo este viernes 10 de septiembre de 2021 con Ana Rosa en Telecinco.

Las defensas del líder de VOX, entonces, fueron encaminadas al contraataque a dos personajes nefastos del Consejo de Ministros: el ministro del Interior, Grande-Marlaska, y la ministra para completar cuota podemita, Ione Belarra.

Hacia el titular de Interior, Abascal fue más que tajante:

Es un mentiroso compulsivo, el señalamiento a VOX es una práctica institucionalizada. El ministro nos señaló directamente hace dos días; que ahora diga que no, no me sorprende. Es un mentiroso compulsivo y no tiene ni un solo principio. Nos han señalado por balas y cuchillos que han llegado a ministros, nos han señalado por el asesinato de Samuel, que resulta que fue asesinado por una okupa, por un extremista de izquierdas y por un inmigrante… A nosotros nos señalan por todo y lo hace directamente el Gobierno.