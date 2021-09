‘laSexta Noche’ arranca nuevo curso censurando como tertulianos a Inda y Marhuenda

¿Qué ha pasado con Eduardo Inda y Francisco Marhuenda que ya no salen en ‘laSexta Noche‘?

La noche del 11 de septiembre de 2021 arrancaba el nuevo curso de ‘laSexta Noche’ con el estreno de José Yélamo en la presentación, sustituyendo a Iñaki López, y, de repente, había que sorprendía en la tertulia política.

Ni el director de Okdiario ni su homólogo de La Razón estaban en el plató por vez primera en más de 8 años de historia del programa.

Y eso que el propio conductor del programa de la noche de los sábados en la segunda cadena de Atresmedia había asegurado el día anterior, el 10 de septiembre de 2021 en ‘Al Rojo Vivo‘, que seguiría contando con los mismos analistas, amén de meter caras nuevas.

De hecho, por allí han seguido pululando los Antonio Maestre, Elisa Beni, Ignacio Cembrero o Juanlu Sánchez, pero de Inda y de Marhuenda, ni rastro.

Incluso llamó poderosamente la atención la ausencia del director de La Razón, medio perteneciente a Atresmedia, al Grupo Planeta.

Eso, dicho en román paladino, se trata de una humillación en toda regla que se redondea llamando en su lugar a la directora adjunta de ese periódico, a Carmen Morodo.

De nada le ha servido a Marhuenda ponerse al servicio de sus amos y fulminar en los últimos años a columnistas de prestigio en su medio como Alfonso Rojo, Alfonso Ussía o César Vidal, a cambio de mantener su silla en los programas de debate de Antena 3 y laSexta.

Los espectadores, que no son precisamente niños que aún creen en los Reyes Magos o en pajaritos preñados, dejaron bien clara su postura en redes sociales y no dudaron en tildar de «censura» lo que se había hecho con ambos periodistas:

¡Vaya! Justo hoy, que se habla de #ElBuloDelCulo , no veo ni a @eduardoinda ni a @pacomarhuenda . Y llevan años los dos allí todos los sábados. ¿A qué están jugando en @SextaNocheTV ? #L6Nbastadeodio pic.twitter.com/r0oKciEO5u

No los soporto. Falta nivel y decencia y me aburro con estos periodista que ni en Sálvame tendrían cabida. Y se nota la ausencia de Marhuenda e Inda…,desconozco el motivo, pero me huele a censura. Ellos «entretenían» el cotarro y justificaban la pela. Penoso. HORREUR!!! https://t.co/rxciYgmjfm

— MEFISTÓFELES 22 (@Mefistofeles22) September 11, 2021