Los 7 puntos clave en el sectario guion del nuevo laSexta Noche y su giro radical a la izquierda

No podríamos esperar de laSexta en general y de laSexta Noche en particular nada que no fuera una tendencia ideológica hacia la izquierda socialista, podemita y/o peor. Pero la mera aparición en la tertulia de sábado de analistas como Eduardo Inda, Francisco Marhuenda, María Claver o en su tiempo, Alfonso Rojo, dejaba abierta la puerta a que éstos consiguieran ‘apalear’ a algún tertuliano trasnochado radical de la bancada de enfrente.

Sin embargo, la cadena parece tener claros sus nuevos propósitos en este cambio de camisetas en la presentación del espacio y también laminándose al dúo Inda-Marhuenda: el giro a la izquierda para buscar conectar con su público más puro y progre parece evidente, dada la huida generalizada de los espectadores.

Lo hemos explicado con todo lujo de detalles en Periodista Digital: el estreno de José Yélamo (no olvidar quién es) al frente del espacio este 11 de septiembre de 2021 arrojó un penoso 4,6% de cuota de pantalla en audiencia, muy lejos de las cifras habituales del programa.

Pero es que, además, analizando con detenimiento lo que dieron de sí las varias horas de espacio en el prime time y más allá del sábado, es para echar a correr:

1. Minutos de tele para la nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Entrevista sosegada y simpática a esta portavoz de Sánchez que es mucha sonrisa y poco más, aunque eso ya lo sabíamos. Pero agárrense porque anunció un plan para acabar con la subida del previo de la luz (este lunes otro récord histórico), aunque el plan no lo contó, claro. Eso sí, dijo que iban a bajar la factura un 14%.

2. Bloque sobre LGTBI para enmerdar a la derecha.

Hasta con cuatro protagonistas, tres mujeres trans y un hombre gay: la socialista exdiputada en Madrid Carla Antonelli, la escritora Valeria Vegas, Eva Vildosola, una agredida por su condición, y el deportista Víctor Gutiérrez (waterpolo). Obviamente, todo este bloque contenía un inherente mensaje de culpabilizar a la derecha y especialmente a VOX. “Espiral de odio”, “mafia organizada de la ultraderecha”, “ni un paso atrás”…

3. José Andrés, el cocinero anti Trump.

Entrevista por videoconferencia a José Andrés, ya saben, el cocinero español muy mediático en Estados Unidos más conocido por hacer campaña contra Trump que por sus platos.

4. Carlos Latre, para despistar…

Entrevista de variedades al cómico e imitador Carlos Latre, un personaje bastante blanco que pasa sin pena ni gloria en un programa cuyo mayor bagaje es el debate político.

5. Carballo, para alertar sobre el Covid.

Y por último, entrevista al doctor César Carballo, del Ramón y Cajal, para hablar del Covid. Uno de esos doctores que ven que se les acaba lo de la tele al ritmo que baja la incidencia del virus, y claro, hay que alertar a la población, no sea que vayamos a salir de ésta… ¡Pandemia de virólogos charlatanes en las teles!

6. Bajo la batuta del que pactaba boicots en directo.

Y todo el programa bajo la presentación de José Yélamo, estrenándose en el cargo, cuyo mejor bagaje es que le pillaron en un directo en su propio programa Más Vale Tarde pactando con los CDR un boicot ante la cámara.

7. Tertulia sin Inda ni Marhuenda.

Por primera vez en ocho años desde que se emite el programa faltaron a su cita común en la noche del sábado los controvertidos tertulianos azote de la izquierda, Eduardo Inda y Francisco Marhuenda. Y no fue por su propia voluntad.

El panorama de laSexta Noche es desolador.