Dantesco Mediaset: sientan a Piqueras con los bufones de Risto para que ponga a caldo a Sálvame

La apuesta bastante floja de Mediaset para los mediodías de Cuatro, colocando a los bufones de Risto, Miguel Lago y Antonio Castelo, con programa propio.

Dos cómicos malotes, muchos colorines gratuitamente y un intento por ser algo así como una mezcla entre Arusitys o El Intermedio. Bastante inexplicable, opinará la audiencia; quizás por eso marcaron un tristísimo 3% de share en el estreno.

Pero el punto que aquí nos lleva no es la tristeza dentro del intento importado por el jolgorio, sino la apuesta de Vasile y compañía en Mediastet, llevándoles para el estreno a una de las caras más visibles del grupo, Pedro Piqueras.

El presentador de informativos, siempre serio en su desempeño, tuvo que aguantar bastantes imbecilidades (como besos en la mano a su llegada) y sobre todo que le enseñaran varias imágenes de Sálvame y su transición a informativos, un momento siempre controvertido y muy comentado en redes sociales.

A Pedro Piqueras, una vez más, le pusieron entre la espada y la pared para haber si soltaba alguna cosita contra el programa rosa, pero se mantuvo elegante como suele hacer:

A veces no sabes que cara poner, y lo que hago es quedarme quieto y que no se me note nada.

Poneos en mi lugar; ellos están bailando y no paran, y yo tengo noticias como de muertos de Covid. Y no es que haga algún gesto, sino solo pensar ‘a ver si me dan paso de una vez’.