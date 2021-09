Iñaki López se calienta contra VOX y Almeida le para los pies: «¡No lo voy a aceptar!»

Al expresentador de laSexta Noche, Iñaki López, le vemos ahora todas las tardes de lunes a viernes en la cadena verde y claro, eso es un problema.

Lo que antes quedaba recluido al fin de semana y a menudo tapado por la tertulia salvaje de los Inda y Marhuenda contra los Beni y Maestre de turno, ahora emerge con fuerza y sin frenos dejando una imagen nefasta de la cadena de Ferreras en el horario vespertino.

Hasta su propia copresentadora ha tarifado con él un par de veces -entre risitas- en apenas una semana de programas, de modo que lo que nos queda de temporada parece que será intenso e irritante.

Este miércoles 15 de septiembre de 2021 fue una muestra inequívoca de que López va de culo y cuesta abajo, calentándose como un loco con la visita del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, intentando que el del PP soltara alguna bombita contra VOX. La disputa fue agria, incómoda de ver, poniéndose muy pesado el presentador y soportando el invitado todas las insistentes preguntas:

Le quiero leer unas frases, por ejemplo, “si mi hijo fuera homosexual preferiría no tener nietos” o “el Orgullo Gay es una jornada denigrante”, son declaraciones de miembros de VOX. ¿Le parecen declaraciones homófobas? Introducía el de laSexta. Y a partir de ahí, la disputa:

Almeida: Lo que hay que hacer es distinguir, que miembros de partidos políticos hagan declaraciones desafortunadas, como estas, no quiere decir que les identifiquemos con las organizaciones. ¿Es lógico que un partido como Podemos pueda tener en su cúpula directiva a una persona condenada por agredir a una policía, como Isa Serra? Y usted me dirá que una cosa es Isa Serra y otra, Podemos. En todos los partidos tenemos personas que han hecho comentarios desafortunados. Lo que yo no voy a aceptar es que se pretenda señalar a una determinada opción política y por extensión, a la mía, y por extensión, a la ciudad y la Comunidad de Madrid…

Iñaki López: Los que sufren las agresiones son los homosexuales, no los madrileños. Pero quien decía estas frases que le he leído son Monasterio, Abascal, Espinosa de los Monteros… Me gustaría volver al origen de la pregunta. NO me acaba de juzgar la actitud de estos dirigentes de VOX. ¿Considera que estas frases son homófobas?

Almeida: Es que no sé ni de quién son y del contexto.

Iñaki López: Son de Abascal, Monasterio…

Almeida: Yo desde luego no voy a permitir es que haya un discurso por parte de la izquierda que pretenda atribuir a VOX y por extensión al PP que se estén produciendo agresiones homófobas.

Iñaki López: ¡Pero solo lo hemos encontrado en esta formación!

Almeida: Yo creo, Iñaki, que la izquierda reivindica determinados mitos que son abiertamente homófobos y que incluso permitieron campos de concentración para los homosexuales.

Iñaki López: ¡Pero es que usted no gobierna con la izquierda!

Almeida: Yo le pregunto en qué ha recortado el Ayuntamiento de Madrid las políticas en Igualdad o en el ámbito LGTBI.