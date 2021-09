La Plataforma TVE Libre endurece las críticas mansurronas de José Manuel Pérez Tornero a Rosa María Mateo

Quiere ir de buenista por la vida.

Sin embargo, el nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, va a tener que meterle más temperatura a sus críticas a la etapa anterior, la de Rosa María Mateo, o acabará devorado por quienes pretenden seguir haciendo de la cadena pública su cortijo particular.

El responsable de la radio y la televisión de todos los españoles aseguraba el 15 de septiembre de 2021, en una entrevista a ‘Papel’ (El Mundo) que lo que se había vivido en RTVE en los tres últimos años había sido un ambiente de precariedad y de inestabilidad:

Igualmente, reclamaba tener las manos libres para poder trabajar y no estar sometido a las presiones políticas que siempre arrastra la gestión al frente de RTVE:

Yo he propuesto a sindicatos y trabajadores un gran pacto para que las discusiones internas no perjudiquen a la reputación externa. Y lo mismo con los grupos políticos, he pedido confianza y paciencia porque tengo la sensación de que no se vigila el entorno audiovisual como se vigila RTVE, hay una focalización que encorseta nuestro trabajo. A partir de ahí, en año y medio o dos años iremos progresando.