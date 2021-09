Las redes rematan a laSexta por anunciar un nuevo reportaje del dictador: «Usando el Franco-modín»

‘laSexta columna’, el programa de reportajes de laSexta de los viernes por la noche, anunció, por enésima vez, a Francisco Franco en el menú del próximo 17 de septiembre de 2021.

Bajo el título ‘Columnas de la historia: Campos de concentración de Franco, los últimos supervivientes’, la cadena de Atresmedia vuelve a ofrecer contenido relacionado con el dictador en pleno tarifazo de la luz. Y es que estamos en el año 2021.

Hubo uno que lo definió a la perfección: «Usando el Francomodín».

Pero no fue el único:

He dicho un especial exclusivamente del tema, que es lo que hacíais cuando gobernaba el PP. No quiero saber si vais a entrevistar a la ministra o no.

— Francisco Cuaresma 🇪🇦 (@FcoCP96) September 15, 2021