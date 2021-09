Macarena Olona arrasa en 25 segundos con una periodista de laSexta por su cínica pregunta en el Congreso

La tángana en el Congreso entre un diputado de VOX y una del PSOE se alarga.

José María Sánchez García tuvo que abandonar la sala después de negarse tres veces a retirar el calificativo de «bruja» que ha dirigido a la parlamentaria del PSOE Laura Berja.

El vicepresidente primero de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, ha llamado al orden en tres ocasiones a Sánchez García y ante la negativa de este a desdecirse ha optado por expulsarle del Hemiciclo.

Ante el revuelo generado, el vicepresidente ha suspendido la sesión durante unos minutos hasta que el diputado de VOX ha aceptado retirar el insulto dirigido a la socialista.

Lejos de quedar ahí, desde laSexta han buscado ahondar en la polémica preguntando a la diputada de VOX, Macarena Olona, “quería saber si a usted le parece bien que se llame bruja a una diputada”.

A pesar de que la representante del partido de Santiago Abascal siguió de largo para no caer en la provocación, decidió rápidamente devolverse para acabar con la cínica pregunta en cuestión de segundos.

“¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte», preguntó la diputada indignada por la doble vara de medir usada en la cadena de televisión de izquierdas.

Ante las evasivas de la periodista Cristina Pérez, Olona siguió: «No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación».

«La periodista soy yo», indicó Pérez, pero la diputada de VOX fue tajante: «¿Sí o no?, ¿sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres responderme? Tu silencio es muy elocuente», sentenció dándose la vuelta y siguiendo su camino.

Insultos impunes

La expulsión de Sánchez García hizo recordar las veces que, por ejemplo, desde Podemos o ERC se ha atacado e insultado a representantes de VOX sin tener que retirar sus palabras o abandonar el Congreso de los Diputados.

Es importante recordar que el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, llamó “parásitos” a los diputados de VOX en el Congreso desde la tribuna de la Cámara Baja en abril de 2020.

En aquella oportunidad, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, no le expulsó. Ni siquiera le pidió que retirara estos insultos. “Ustedes ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos”, aseguró el exlíder de Podemos.

Una escena muy parecida fue protagonizada por la diputada de ERC, María Carvalho Dantas, en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el 22 de junio.

Durante el debate de la proposición de ley de protección integral de los denunciantes de corrupción, presentada por VOX, Dantas tuvo un momento de ‘enloquecimiento’ donde intentó atropellar tanto a Meritxell Batet como a la propia Macarena Olona.

En el vídeo se puede observar cómo, al ver que María Carvalho Dantas interrumpía la intervención del diputado Pedro Antonio Honrubia, Meritxell Batet intenta controlar a la diputada de ERC.

“Silencio, por favor”, comienza la presidenta del Congreso ante los gritos de Dantas. Al ver que no le hacen caso, vuelve a repetir: “Silencio, por favor”. Pero el resultado es el mismo. Por lo que sube el tono de voz aún más para recordar que “señora Carvalho, no tiene usted la palabra, le pido por favor que ocupe su escaño”.

Lejos de acatar la orden de Meritxell Batet, la diputada de ERC seguía gritando sin parar justamente al lado de Macarena Olona, quien se chotea abiertamente de Dantas y del ‘show’ que estaba montando en un intento desesperado por llamar la atención.

Al ver cómo la diputada de VOX se le estaba riendo a la cara, Dantas se aproxima hasta Macarena Olona para gritarle al oído: «¡fascista!”. Inmediatamente se devolvió hasta su escaño con la misión cumplida… es decir, ganarse el escaso aplauso de los diputados de la extrema izquierda.

Sin reproches a Echenique

Los medios de comunicación progresistas están condenando la respuesta de Olona a la periodista de laSexta. Sin embargo, son los mismos medios que no han dicho ni una sola palabra por el insulto directo de Pablo Echenique al periodista de ‘Estado de Alarma’.

El portavoz de Unidas Podemos atacó al periodista de ‘Estado de Alarma’ que solo quería conocer su valoración de la información que vincula los orígenes de Podemos con la dictadura venezolana.

«Yo no tendría problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros que son periodistas de verdad», insultó Echenique.

El periodista replicó que: «La falta de respeto es también la de los compañeros que nunca me dan paso. Que no seamos un medio palmero no nos convierte en menos periodistas».

Ante eso, Echenique insistió: «Tengo mucho respeto por tus compañeros que son periodistas de verdad y por eso no te voy a contestar».

El nuevo ataque de Podemos a los medios de comunicación críticos llevó a que hasta el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, le diera un palo a Echenique y su formación.

“Lo primero que quiero es unirme a la ola de solidaridad e indignación que mostraron sus compañeros. Nosotros contestamos a todas las preguntas, incluso las de ‘El Plural’, ‘Público’, ‘Eldiario.es’, ‘El País’, medios que están desacreditados pero que tienen derecho a opinar y si están aquí y están acreditados tienen derecho a preguntar”, empezó Espinosa de los Monteros.

Lo que aprovechó para matizar que: “he oído alguno anoche en televisión, diciendo que nosotros atacábamos a los periodistas. Bueno… yo les invito a que repasen los vídeos de lo que yo digo en las rueda de prensa y comprobar si yo ataco a alguien o si defiendo ideas y contesto, a veces, a lo que no son preguntas, sino acusaciones”.

Finalmente, el portavoz de VOX acabó lanzando un misil contra Echenique y Podemos: «Me alegro que seamos mejores que ellos”.