Ana Blanco (TVE) se mete en un jardín con una chusca comparación sobre el volcán de La Palma

Le ha salido el tiro por la culata.

O, mejor dicho, el ejemplo.

A Ana Blanco y a los ‘eruditos’ de TVE no se les ocurrió mejor idea que usar como referencia la superficie de El Parque de El Retiro, en Madrid, para hablar sobre la cantidad de magma que está saliendo del volcán de La Palma.

Y eso que la presentadora tuvo ocasión de retocar el ejemplo o cambiarlo directamente porque, antes de soltarlo en antena, ya la cuenta oficial de RTVE en Twitter lo había subido:

Pero Blanco decidió que para qué iba a buscar otro ejemplo más comprensible, entre otras cosas porque no toda la audiencia tiene porque conocer cuál es la superficie del emblemático parque madrileño.

Así que copió lo que ya habían hecho sus compañeros en redes sociales y acabó por provocar la explosión de los tuiteros:

Información muy útil para l@s palmer@s, muy orientativa… Yo soy de Gran Canaria y como si me hablan del palacio de hielo de Madrid (que ni idea). Lo más lógico sería comparar con el espacio que podría ocupar en el territorio donde sucede (La Palma). Hay vida fuera de Madrid eh.

Hasta que en TVE no me han explicado a cuántos parques del Retiro en Madrid equivale la cantidad de lava expulsada en La Palma no entendía nada.

Dentro de poco para explicar que van más de 160 casas destruidas lo compararán con el número de viviendas de algún pueblo de la sierra.

— David ♜☭ (@DavidComunero) September 21, 2021