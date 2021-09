Celia Villalobos ‘erupciona’ contra un tertuliano dándole una lección de realidad

Con la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma quien más y quien menos se ha convertido de pronto en vulcanólogo, sismólogo y demás. Es ese un mal bastante extendido entre los tertulianos de turno de las teles.

Así que en esas estaba Javi Gómez analizando la jugada en Todo es mentira este 21 de septiembre de 2021 cuando llegó Celia Villalobos, con mucha política, puestos de mando y presupuestos a sus espaldas, para erupcionar contra él y tirarle por tierra el discurso buenista de la sostenibilidad y la Pachamama:

Javi Gómez: Esta mañana estaba buscando información y quiero leer esta frase de 2007 de una tesis sobre desarrollo sostenible de Canarias: “Esta isla es la golosina de la especulación en Canarias y evitarlo depende de los agentes sociales, políticos y económicos”. Habrá que ver

Celia Villalobos: A mí es que los discursos tan bonitos me encantan, lo que pasa que no tienen nada que ver con la realidad… Sobre todo si utilizamos frases contundentes, y yo en política estoy acostumbrada a esas frases, y me aburren mucho. El planeamiento urbanístico de una zona se hace con muchos años de diferencia; cuando llegas a un ayuntamiento si intentas cambiar un planeamiento, los que tenían los derechos adquiridos te llevan a los tribunales y te ganan y te cuesta un pastón. Por tanto el tema es mucho más complicado… ¿se podía haber evitado? […] El ser humano es tan irracional a veces que no lo mide…

Javi Gómez: Claro y como hemos sido irracionales 21 siglos, ¡vamos a serlos 21 más!

Celia Villalobos: No vayas por ahí, que conmigo por ahí te vas a aburrir mucho. Es un fenómeno natural terrible y nadie que se haya hecho ahí su casa habían pensado esto.