La estrambótica explicación de Pérez Tornero para justificar los paupérrimos datos de audiencia de TVE

El momento fue estrambótico, bizarro o surrealista, a elegir.

El presidente de la Corporación de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, tuvo que lidiar la tarde del 22 de septiembre de 2021 un morlaco de tronío durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Control de RTVE.

Uno de los puntos a tratar era el de las audiencias de TVE que, actualmente, se encuentran por los suelos.

Sin embargo, el sustituto de Rosa María Mateo trató de justificar lo injustificable.

Y todo a cuenta de tirones de oreja que le dieron VOX y el Partido Popular:

«Ustedes llaman públicamente a relativizar las audiencias, un mensaje con cierto peligro como cuando los malos estudiantes dicen que las notas es mejor que no cuenten». 👉🏽 Sin audiencia no tendremos RTVE@Ameliasalanueva en la Comisión de RTVE pic.twitter.com/chy6JrXxGR — PP Senado 🇪🇸 (@PPSenado) September 22, 2021

Fue un quiero y no puedo, pero aun así coló de rondón el hecho de que no se está contando correctamente la audiencia que ve TVE porque no solo hay que quedarse con las mediciones oficiales.

Es decir, para Tornero no solo vale lo que digan los audímetros que las empresas instalan en los hogares españoles:

En informativos casi somos los primeros en España. El problema es que los audímetros que utilizan las empresas para los sondeos dan una realidad parcial de la audiencia. No vamos a dejar de prestar atención a los datos en bruto de las mediciones, pero vamos a intentar complementarlos y mejorarlos, aunque esto sea un proceso lento.

Como denuncian los compañeros de Plataforma TVE Libre, lo que Tornero pretende hacer es sumar para TVE el visionado de tablet, móvil y ordenador y contactos como si la competencia no lo pudiera hacer.

Pero lo más chirriante vino a continuación, cuando trató de argumentar su estratagia a los diputados y senadores presentes en la comisión:

No se trata de esconder la cabeza debajo del ala. Vamos a intentar recuperar la audiencia. Otro tema es qué otras perspectivas podemos adoptar sobre las audiencias.

Así que para intentar ‘relajar’ el ambiente y de paso poner en lenguaje llano lo que venía a vender al Parlamento, no tuvo mejor idea el máximo rector de RTVE que marcarse un chiste:

Es como el chiste es que se cuenta de la farola y del borracho que está buscando la moneda. Le ve un guardia y le pregunta que en dónde está buscando usted la moneda. Y él dice que aquí, debajo de la farola. ¿Pero seguro que se le ha caído aquí, debajo de la farola? Y dice el borracho, no, pero es que es el único sitio en el que veo.

Y aprovechaba para colar su argumento ‘ganador’: