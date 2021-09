Mano de palos a Pilar Rahola y Risto Mejide por no tener ni idea de lo que hablan del volcán de La Palma

Es lo que pasa cuando tienes a una tertuliana que en los últimos años se ha dedicado a hacer de altavoz y propagandista del ‘procès’ que de periodista, que te viene la erupción de un volcán, algo sobre lo que no sabemos nada el 99% de la población, y te quedas en bragas.

El programa ‘Todo es mentira’ sigue haciendo honor a su nombre. Este 23 de septiembre de 2021, se ha llevado las críticas de los espectadores tras una controvertida afirmación de Rahola, que ni Risto ni nadie presente en el plató desmintieron. «¿Por qué se dieron permisos para construir cerca del volcán si había riesgo de erupción?», era la pregunta propuesta por el espacio de Cuatro. La colaboradora catalana se echó al monte: «se sabía que había ese riesgo. Hay que dirimir responsabilidades políticas».

La ignorancia fue tan atrevida que dio pie a uno de los zascas del día. No era para menos:

Unas ‘reflexiones’, como decíamos, que quedan muy bien en televisión pero que no cuelan. «Que las islas son volcánicas, ¿dónde van a construir, cenutrios?», les contestaron:

De verdad? Tremenda la ignorancia. Por si en la península no se acuerdan todas las Islas Canarias, repito, todas las islas son de origen volcánico. Por favor, me parece de miserables este tipo de comentarios. Deberían de rectificar y pedir perdón, hay mucha gente pasándolo mal

Apenas 72 horas han pasado desde que Risto Mejide enviara un mensaje extravagante a los palmeros, porque se debe creer el publicista metido a presentador que en La Palma están ahora mismo viendo la tele entre que vacían una casa y vacían otra.

El Cumbre Vieja está causando estragos en la isla bonita y este señor está vendido al espectáculo como el que más: por eso ha montado un show alrededor del volcán como el primero y por eso ocurrió lo de este miércoles 22 de septiembre.

Risto tuvo el privilegio de contar con una alcaldesa de La Palma, Noelia García, concretamente de Los Llanos de Aridane, una de las poblaciones afectadas por este desastre natural, para su bastante bobo Todo es mentira. Lo que se le ocurrió al listillo presentador fue empezar a hablar de especulación urbanística… ¡En pleno momento de emergencia!

La alcaldesa, del Partido Popular, le vino a responder con palabras muy bien escogidas que creía que no era el momento de hablar de esto, que ya llegará, y Mejide encontró la suya: sacó su lado más soberbio en pro del show televisivo. Él está del lado de la gente, de los palmeros, como él mismo dijo, hasta que se apague el volcán y entonces se vayan las cámaras. Las suyas, se irán las primeras, en cuanto a Vasile deje de serle rentable:

Alcaldesa: Me sorprende que un día como hoy estemos hablando como esto, con todos los respetos, creo que no es el momento hoy. Llegará el momento en el que podamos hablar de esto, pero por respeto a un montón de personas creo que no es el momento. Si siguiésemos las indicaciones que ustedes están planteando no se podría construir en ningún lugar de Canarias. Ni en Tenerife, ni en Lanzarote ni en el Hierro ni en toda la isla de La Palma. Estas afirmaciones que se hacen con demasiada ligereza… El sentimiento que yo tengo es que no se trata de pedirnos responsabilidades, sino de que en este momento concreto intento estar con ustedes y darles información, estamos en plena emergencia, ayudando a las familias a salir de sus casas y no es el momento. ¡Ya vendrán las responsabilidades si es que las hubiera! Es la primera vez que oigo que se necesitaría un informe geológico, primero porque los volcanes en Canarias sin fisuras pueden salir por cualquier sitio. De verdad se lo digo que no es el momento.

Risto Mejide: Le agradezco la sugerencia, pero igual que nosotros no le decimos cómo tiene usted que gestionar el ayuntamiento, los medios de comunicación tenemos otro trabajo en este momento. Usted ha hecho una aseveración sobre el contenido de este programa…

Alcaldesa: No, no, no, no.

Risto Mejide: Discúlpeme. A usted le puede sorprender mucho y a mí me sorprende que usted nos hable de falta de respeto cuando aquí hemos tenido vulcanólogos y sismólogos diciendo cosas que podrían poner en entredicho el plan urbanístico. Además usted cree que estamos tratando esto con demasiada ligereza, pues parte del respeto que usted reclama para sus habitantes también pasa por informarles si ellos construyeron en un sitio que no se podía, no es culpa suya sino de la administración. Y los medios de comunicación vamos a hacer nuestro trabajo, esto no tiene que ver con el respeto. En el caso de que haya alguna responsabilidad, no se preocupe que la vamos a encontrar.