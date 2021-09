Para esto salieron de la cárcel y Ferreras les pone el micro: «No hay ningún delito»

Hay muchos independentistas que no tienen absolutamente nada que hacer, ni familia ni ocio, y están esperando a que pase algo para salir a la calle vestidos de amarillo a hacer el gandul y decir imbecilidades.

Y este viernes 24 de septiembre de 2021 encontraron la excusa con la detención en Cerdeña del cobarde y huidizo Carles Puigdemont, que aún tiene que rendir cuentas a la Justicia española, y por suerte la orden a nivel europeo ha surtido su efecto.

Lo malo es que, con sus colores amarillos pidiendo la independencia y la libertad de los presos, se tiraron los pesadísimos separatistas a las calles de Barcelona, rodeando el consulado italiano, y algunos de ellos incluso ofreciendo performances lamentables: como el caso de Pilar Rahola.

Otros, con menos show pero más gravedad, es el caso de Jordi Cuixart. Este tipo, indultado por Pedro Sánchez, que lleva apenas tres meses en la calle, vuelve a decir las mismas bobadas en televisión. El que le pone el micrófono para que las diga es, cómo no, Antonio García Ferreras a través de una reportera, encantadísimos con el espectáculo dantesco de los indepes:

El Tribunal de Cuentas está pidiendo miles de millones a servidores públicos que no han cometido ningún delito más allá de cumplir con su mandato electoral. El señor Pedro Sánchez y los poderes del Estado tienen que tener muy claro que en Cataluña hay una inmensa mayoría que quiere ejercer su derecho a la autodeterminación. Y la reivindicación de esto no puede ser ningún delito y por eso no vamos a renunciar a pedir la liberación del president Puigdemont ni a pedir que Cataluña pueda definir su futuro político como pueblo y nación.