El socialista Fortes saca a paseo su rabia por el meneo que le propinó Espinosa de los Monteros en TVE

Tiene una mala leche que asusta.

Xabier Fortes quedó más que escocido con la entrevista que le hizo la noche del 22 de septiembre de 2021 a Iván Espinosa de los Monteros.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados no rehuyó ninguna cuestión y puso negro sobre blanco todos los atropellos que se han cometido contra dirigentes de su formación sin que determinados medios dijeran ni media.

El periodista del Canal 24 Horas (TVE), presentador de ‘La Noche en 24’, que también recibió críticas de los de su bando por tener en plató a un representante del partido de Santiago Abascal, se descolgó con esta ‘perla’:

Las explicaciones de Fortes convencieron a algunos de sus palmeros en Twitter, pero otros fueron bien claros a la hora de sentenciar al presentador de la cadena pública y recordarle que quien tendría que repasar la entrevista es él mismo y no quienes la vieron en directo:

Durante la entrevista no le respondes bajo ningún momento de forma ejemplar, sino que @ivanedlm te da un palo muy gordo al transmitirte que por una palabra que vierte un diputado de VOX a uno de la ultraizquierda parece que se indigna.

Jajajaja, no disimules. Te dieron un baño que no te esperabas. Tu no eres un periodista, ayer eras la voz de su amo PSOE, Podemos y recibiste por todas partes. Hay diferencias entre periodista y manipulador, ¿qué eres, tú?

— Nar66 (@Nar66nar) September 23, 2021