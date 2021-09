El Risto más hipócrita y manipulador ataca a los periódicos de papel con el volcán: «Odio tener razón»

Se le vieron venir las intenciones desde el minuto uno del estallido en erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma.

Él no puede informar como todo el mundo, quizás sea porque es publicista y jurado de programitas de canciones y no comunicador, pero al menos lo podría hacer con menos soberbia y suciedad.

Apenas estaba saliendo lava del volcán de la isla bonita que este presentador del espacio basura Todo es mentira ya había advertido a los palmeros que cuando el espectáculo pasase les dejarían solos.

Nos imaginamos que cuando el volcán por fin cese su actividad agresiva, Mejide se trasladará a La Palma durante años para hacer reportajes ininterrumpidos sobre la situación. Es un ventajista, un trilero y un manipulador, y este 27 de septiembre de 2021 se ha permitido el lujo de atacar a las cabeceras de papel generalistas del país.

Seguramente sí lo sepa, pero necesita hacer todo el juego sucio que pueda desde su ridículo programa. Él puede atacar a los periódicos por no llevar las informaciones de La Palma en su portada -todos lo llevan en páginas interiores-, mientras sus bufones Castelo y Lago sí pueden hacer ridículas bromitas sobre el drama natural que se vive en esta isla canaria.

La televisión, no, la televisión sigue teniendo sus programas, sigue habiendo especiales y sigue abriendo informativos. Pero esto puede ser sintomático, premonitorio de lo que va a ocurrir los próximos días, podría ser… igual es que, no nos gusta, pero ya lo advertimos. Odio tener razón.

Hay que ser caradura, soberbio e hipócrita, cuando hasta la alcaldesa de un municipio de la isla afectada le tuvo que llamar al orden por, en plena emergencia, dedicarse el presentador infame a buscar responsabilidades políticas.

Así le puso hace apenas unos días, de vuelta y media, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane:

Me sorprende que un día como hoy estemos hablando como esto, con todos los respetos, creo que no es el momento hoy. Llegará el momento en el que podamos hablar de esto, pero por respeto a un montón de personas creo que no es el momento. Si siguiésemos las indicaciones que ustedes están planteando no se podría construir en ningún lugar de Canarias. Ni en Tenerife, ni en Lanzarote ni en el Hierro ni en toda la isla de La Palma. Estas afirmaciones que se hacen con demasiada ligereza… El sentimiento que yo tengo es que no se trata de pedirnos responsabilidades, sino de que en este momento concreto intento estar con ustedes y darles información, estamos en plena emergencia, ayudando a las familias a salir de sus casas y no es el momento. ¡Ya vendrán las responsabilidades si es que las hubiera!