Maestre acusa a Ana Rosa de mentir y sale trasquilado por los propios datos de ‘Público’

Antonio Maestre buscó ver la paja en el ojo ajeno, olvidando la viga en el propio.

El tertuliano, que se ha visto comúnmente envuelto en polémicas por sus bulos y ‘fakes news’, ha buscado aprovechar un tecnicismo para acusar a Ana Rosa Quintana de mentir sobre la Ley de Secretos Oficiales.

A través de su cuenta de Twitter, Maestre atacó a la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ al afirmar: A ver, hay que prepararse mejor las filípicas mañaneras. La ley de secretos oficiales no la aprobó Zapatero en 2010. Es de 1968, es de Franco. Puede que te hayas confundido con un acuerdo del consejo de ministros de 2010. Pero es otra cosa. No mientas”.

Sin embargo, en lugar de llevar lana para los ‘progres’ acabó trasquilado, ya que Ana Rosa no dudó en contestarle y restregarle (incluso) los datos difundidos por un medio de comunicación de izquierdas, como es ‘Público’.

Con una demostración de educación, la periodista precisó: “En aquel Consejo de Ministros presidido por Zapatero el 15 de octubre de 2010 el Gobierno modificó la ley del 68 de tapadillo ampliando los secretos oficiales, pero no se publicó en el BOE como cuenta el diario Público en este artículo”.

En este sentido, enlazó al artículo “El gran secreto de los secretos de oficiales”, donde se indica que la ley fue modificada para engordar la lista de los secretos oficiales. En concreto, “se clasificaron como secretas catorce materias y tres como materia reservada, es decir, con un grado menos de protección”.

En efecto, los cambios realizados en el Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 no figuraron en ningún y tampoco se difundieron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin que ello no suponga una modificación a la ley (y su alcance) que existía hasta dicha fecha.

Lejos de rectificar, Maestre volvió a acusar a Ana Rosa Quintana de mentir a través de una explicación que, sin darse cuenta, decía lo mismo que había matizado la presentadora en su tuit y que se limita a un simple tecnisismo.

“El gobierno no modificó la ley, Ana Rosa, que no insistas en quedar en evidencia. La ley de secretos oficiales de 1968 faculta en su artículo 4 para que el consejo de ministros declare secretas unas actuaciones. Eso es lo que pasó, pero has mentido. Reconócelo y a otra cosa”.

Experto en bulos

El tertuliano ha sido pillado, más de una vez difundiendo acusaciones falsas.

En abril, por ejemplo, fue contra el cuerpo de la Guardia Civil, a quien señaló en las redes sociales por no utilizar guantes para repartir mascarillas a los usuarios del transporte público.

Un ‘tweet’ que corrió a borrar ya sea al recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un ‘camarada’ más o por admitir que estaba nuevamente detrás de un bulo.

La falsa acusación de Antonio Maestre se encontraba entre las respuestas a un tuit de la cuenta oficial de la Guardia Civil. Sin embargo, una captura realizada por OkDiario ha permitido conocer el contenido de la publicación que posteriormente intentó ocultar.

Antonio Maestre tiene una pasión descontrolada por lo ‘fake’.

A sólo horas de quedar desmentida por los profesionales sanitarios y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su “exclusiva” sobre el cierre de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), saltó por los aires Miguel Lacambra.

Sí, el periodista que se inventó para intentar lavar la imagen a la pésima gestión del PSOE y Podemos con la crisis del coronavirus en La Marea.

Tras verse descubierto con tanta facilidad, Antonio Maestre explotó descontrolado al ver cómo se le hundía el chiringuito mediático:

“Sois gentuza. Hijos de puta de la peor condición. No todos pueden dar la cara como hacemos otros sin que les perjudique laboralmente. La campaña de acoso a un tipo anónimo que ha publicado un análisis sobre el 8M muestra el tipo de malnacidos que hay por aquí”, vomitó en las redes sociales.

El enfado de Maestre crecer al ver expuestas en las redes sociales los halagos que se iba escribiendo a sí mismo y a sus ‘brillantes análisis’.

Tras demostrarse la creación de un periodista ‘fake’, se ha borrado el perfil del comunicador creado, mientras que La Marea ha corrido a cambiar el artículo para indicar que se trataba de un pseudónimo.

Lejos de calmar las tensiones, la decisión ha molestado más a los lectores que consideran una tomadura de pelo que ahora se intente maquillar la creación de falsos periodistas.

“La creación de Miguel Lacambra no es UN PSEUDÓNIMO en el momento que se crea una identidad falsa, con un perfil y una descripción técnica de una persona ficticia, y con una foto fake. Si añadimos hasta un perfil en Linkedin para desinformar, se llama FAKE NEWS”, les reprochan en las redes sociales.

A través de las redes sociales se está buscando al joven detrás de la fotografía usada por Antonio Maestre y La Marea para que, si lo desea, pueda tomar medidas legales de forma gratuita.