Bertín Osborne atiza al Papa Francisco: «No lo puedo ni ver, es un bocazas que dice estupideces»

Bertín Osborne ha llegado a la nueva Telemadrid fiel a su estilo, sin pelos en la lengua. El presentador y cantante ha acudido como invitado a ‘Buenos Días Madrid’ para contar los detalles de cómo será su nuevo programa: ‘El show de Bertín’.

Un programa que durante su emisión en Canal Sur ha recibido a grandes personalidades como invitados.

«Yo me lo paso fenomenal porque no hay nada mejor que te digan: Sal y haz lo que quieras«, añadía mientras recordaba el paso por el programa de Los Morancos, Paz Padilla, Joaquín… En ese momento el presentador Ricardo Altable le cortaba: «Pensé que ibas a decir al Papa Francisco«. Ahí Bertín se vino arriba: «No me jodas, ni matao. Vamos yo no le pienso invitar, o sea que no va a venir. No lo puedo ni ver«.

«Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que lanzar estupideces. Me parece que es una catástrofe de Papa».

Un alegato contra el actual Papa que encontraría el aplauso de Carmen Lomana: «Totalmente de acuerdo«. Pero Bertín no había acabado con él:

«Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España, no puedo ni verle»

Espinosa de los Monteros ‘excomulga’ al Papa Francisco por su disculpa a México por los “pecados” de la Conquista

El sumo pontífice pidió perdón a México por los “pecados” que se cometieron hace más de 500 años durante la Conquista Española. Unas palabras que, si bien fueron aplaudidas por el presidente de extrema izquierda Andrés Manuel López Obrador, también generaron gran polémica en España.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados no tardó en mostrar su rechazo a la disculpa del Papa Francisco.

«No sé que hace un Papa, jefe de Estado del Vaticano, argentino, pidiendo perdón en nombre de los demás», indicó Espinosa de los Monteros, al ser preguntado en rueda de prensa desde el Congreso por las palabras del Papa.

Si bien ha recordado la defensa que hace su partido de la Hispanidad, por valores como libertad o la igualdad, también aprovechó para poner énfasis en el «legado cultural e histórico» del que España «debe sentirse orgulloso».

«España ha sido ejemplar, sobre todo si se compara con otras potencias, en su llegada a otros territorios», recordó el portavoz de VOX, quien ha defendido que «España nunca tuvo colonias sino territorios a ambos lados del Atlántico».

No es la primera vez que desde VOX se ven en la necesidad de defender a España ante el anhelo de Andrés Manuel López Obrador de sacar rédito político de los hechos ocurridos hace cientos de años.