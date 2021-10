Vallés desmonta la trampa cultural con la que Sánchez pretende engatusar a los jóvenes de 18 años

Un pistoletazo de salida en toda regla a la carrera electoral.

Aún quedan dos años para que, sobre el papel, se celebren los comicios generales, previstos para el último trimestre de 2023, pero desde Moncloa ya empieza a abonarse el terreno para captar futuros votantes.

Vistas las encuestas a día de hoy, a excepción de las de José Félix Tezanos, el presidente del CIS, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene mucha confianza en poder revalidar el mandato.

Así que el objetivo no es tanto convencer a los votantes desencantados con el proyecto socialcomunista, sino tratar de engatusar a los jóvenes que vayan a cumplir en estos dos próximos años 18 años para que cojan la papeleta del PSOE en las urnas.

La primera medida fue la de la ayuda al alquiler de 250 euros mensuales para aquellas personas que tuvieran entre 18 y 35 años y que estuvieran por debajo de los 23.900 euros.

Sin embargo, como esa acción no parecía suficiente, el 6 de octubre de 2021, desde Eslovenia, optó por lanzar otra de sus acciones propagandísticas dirigidas a los jóvenes que fueran a cumplir 18 años.

Esa nueva ocurrencia se llama bono cultural, dotado con 400 euros, y que está destinado a gastárselo en la compra de libros, cine, teatro, conciertos, adquisición de música o cualquier cuestión que tenga que ver con el mundo de la cultura.

Vicente Vallés no picó el anzuelo y en su informativo de Antena 3 Noticias fue muy claro a la hora de desvelar la trampa electoralista que se escondía tras esa medida aparentemente bondadosa.

El periodista de la primera cadena de Atresmedia fue tajante a la hora de poner negro sobre blanco lo que esta medida impulsada por Sánchez viene a perseguir:

Al mismo tiempo, detalló Vallés, esos 400 euros han desatado una pugna por la paternidad de la idea, ya que desde el sector de Unidas Podemos se dejó caer que, aunque el anuncio lo hizo Pedro Sánchez, los morados ya habían planteado esa idea:

A Podemos le parece muy bien esta medida, pero asegura que no es idea de Pedro Sánchez y de hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , anunció que ellos también habían pensado en poner en marcha este bono cultural.

Y el presentador de Antena 3 Noticias acabó haciéndose otra pregunta pertinente y dejando un zasca monumental contra Pedro Sánchez a cuenta de la imparable escalada de la luz:

Lo que no han explicado Yolanda Díaz y Pedro Sánchez es por qué este bono cultural es solo para quienes cumplan 18 años y no para quienes tienen 17, 19 o 20 años. Para lo que no hay nuevas ayudas es para el precio de la luz, que sigue desbocado.