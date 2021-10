La amenaza de Elisa Beni a Daniel Lacalle que abochorna a los espectadores: «Ándate con cuidado»

El asunto delicadísimo siempre de la vivienda con la aparición de la nueva Ley tiene alterados a todos los organismos vivos de la política, economía y comunicación españoles.

Y si ya se juntan en un plató un economista documentado y liberal, como Daniel Lacalle, y una tertuliana de izquierdas habitualmente exaltada, como Elisa Beni, tienes el pack completo que asegura una buena bronca.

Eso deberían pensar en Espejo Público este 7 de octubre de 2021 Susanna Griso y compañía, o al menos debieron haberlo hecho. Con lo que seguro que no contaban ni la presentadora ni los espectadores, abochornados y así como tapándose los ojos con la mano, es con la ridícula acusación que se sacaría de la manga Beni para tratar de terciar el debate:

¡Que luego tus fans me dicen en Twitter que grito…!

Terrible. El conato de bronca discurrió así, hablaban sobre cómo se ha implementado el tema de la vivienda en un referendo en Berlín, para compararlo con el caso español:

Lacalle: Elisa, estás diciendo una mentira.

Beni: Guárdate lo de la mentira y la verdad en el bolsillo. No me puedes acusar de estar mintiendo por la cara.

Lacalle: ¡No hubo un referéndum vinculante!

Beni: De verdad, ¡yo me niego a que se me impida hablar! Y que luego tus fans me dicen en Twitter que grito…

Lacalle: ¿Mis fans? ¿Y los tuyos, son un encanto?

Beni: Y ándate con cuidado de volver a llamarme mentirosa, ¿de acuerdo?»