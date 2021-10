Iván Redondo le chiva a Griso que el nuevo PSOE comete un error garrafal

Iván Redondo fue durante algunos años el hombre en la sombra de Pedro Sánchez, el que manejaba todos los hilos marketinianos de la parte socialista del Gobierno de coalición tétrico que nos ha tocado vivir.

Durante ese tiempo -junio 2018 a julio 2021- Redondo se fue forjando una leyenda en torno a su nombre. Nunca aparecía en medios de comunicación pero sus manos se veían reflejadas en multitud de ocurrencias del Gobierno… Un día dejó a Sánchez con la puerta en las narices y se fue. Siguió agrandando su historia.

Pero otro día, rompió todo lo cosechado hasta la fecha, en su entrevista con Évole:

Évole no le compraba el discurso: «¿Cuándo supo que se iba?«. Redondo insistía: «Lo comuniqué yo. El presidente quería que me quedara, y me ofreció buscar el encaje». El periodista catalán fue directo, visibilizando que no se creía nada de lo que le decía: «¿Le ofrecieron un ministerio?». Su entrevistado encantado: «Sí, pero me cuesta dar ese salto en el que te conviertes en político. Pero me lo planteó el presidente, los que tienen perro lo pueden entender, murió mi perrillo Currillo con casi 14 años y fue justo en esas fechas cuando el presidente me lo ofreció. Yo no he llorado tanto en mi vida. Era un momento muy importante para mi».