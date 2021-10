Ristra de palos de Naranjo a Rahola por abalanzarse contra los españoles que acudieron al desfile del 12-O

Se juntaron el hambre y las ganas de comer; la independentista Pilar Rahola y la fiesta de la Hispanidad de este pasado 12-O.

Y los juntaron adrede en Todo es mentira este 13 de octubre de 2021, porque en el programa de Risto Mejide saben muy bien lo que hacen, y por eso está allí Pilar Rahola, para el show de las bobadas y la bronca.

En esta ocasión, por suerte estaba por allí Antonio Naranjo -aunque no el propio Risto- y se esforzó para acallar a la pesadísima musa del independentismo, Pilar Rahola, que solo con tener voz en una tele nacional ya ofende al respetable.

El tema de fondo fueron los pitos a Sánchez en el desfile del 12-O, pero al final todo quedó reducido, como corresponde, a que Rahola y sus compinches odian España. Por fortuna Naranjo le metió una sonora ristra de palos dialécticos:

Rahola: Uno de los problemas que tiene España es que lo más reaccionario patrimonializa el concepto de España. ¿Estás a favor o no de los abucheos? Pues forma parte del cargo, el insulto no corresponde y creo que es exagerada la crítica, ¿pero quién abuchea? Siendo la Hispanidad, ¿quién ha salido a la calle a defenderla? Los sectores más reaccionarios… Si el Presidente habla con vascos o catalanes, ya es un traidor… Pues igual, los independentistas perversos y malvados nos podemos entender con la gente que ama España desde una perspectiva abierta y tolerante, y no con estos tipos que son antiquísimos y que siempre se han cargado una España de tolerancia y que nunca han entendido que España puede ser una nación de varias naciones.

Naranjo: Te hago una pregunta.

Rahola: No, déjame acabar a mí, porque hay muchos conceptos de España y en esta mesa hay muchas maneras de ver España y hay mucha gente que nos podemos sentir a gusto en un estado que nos reconozca en nuestra identidad, cultura, y diferencia, y luego hay una España negra, que es la que está silbando hoy a Pedro Sánchez y es la peor España.

Naranjo: Lo que has definido de la España con conciencia entre desiguales y que se puede mirar de distinto modo, tienes razón, se llama Constitución, Pilar. ¡Eso es lo que hace la Constitución!