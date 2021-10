Martínez-Almeida: «Los pitos a Sánchez el 12-O representan el sentir de la calle en toda España, no solo en Madrid»

Quiso ir a por lana y acabó trasquilados.

En ‘laSexta Noche‘ del 16 de octubre de 2021 estuvo invitado en el plató al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Desde el inicio de la entrevista, el presentador, José Yélamo, trató de buscarle las cosquillas al político del PP, pero todos los intentos fueron en vanos.

Uno de los temas que iba a salir a colación era lo de los pitos a Pedro Sánchez durante el Desfile del Día de la Hispanidad y si desde el Ayuntamiento capitalino se veía normal esa falta de respeto institucional.

El primer edil del Palacio de Cibeles fue contundente:

Recordó que el PP ha tenido también que soportar este tipo de situaciones e incluso más violentas:

Almeida, no obstante, destacó que a él no le gusta que en un acto de ese calado con el Día de la Hispanidad se produzcan esas muestras de rechazo, pero también añadió que igualmente le gustaría que se guardara el decoro institucional durante la interpretación del himno de España en la final de la Copa del Rey:

Si me pregunta si creo que el 12 de octubre es el marco adecuado para que esto suceda, sinceramente preferiría que no, como tampoco prefiero que suceda en la final de la Copa del Rey. El 12 de octubre es la fiesta nacional, y tenemos que reivindicar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Martínez-Almeida tampoco ahorró en críticas a la decisión del Gobierno de España de perjudicar claramente a Madrid en los Presupuestos Generales del Estado a la par que se favorece a Cataluña:

El alcalde madrileño matizó que él no se queja de que sea Cataluña la que se lleve más inversión, pero sí que puso el grito en el cielo por la discriminación a la que ha sido sometida Madrid:

En estos momentos, para el año 2022, un catalán se lleva en inversiones un 85% más per capita que un madrileño, y no me quejo de que sea Cataluña, como tampoco me quejo de que sea Valencia o Galicia. ¿Por qué Madrid tiene que tener un trato tan diferente y discriminatorio?