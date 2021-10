LaSexta: María Claver pone histérica a Elisa Beni desmontando la falsa disculpa de Arnaldo Otegi

Elisa Beni se enfureció al ver cómo desmontaban el paripé de Arnaldo Otegi.

Mientras la tertuliana de izquierda buscaba exaltar el gesto del coordinador de Bildu al decir que le parecía un “gesto histórico” o “digno de valorar”, María Claver le quitó el heroísmo que se le buscaba imponer a Otegi en ‘Más vale tarde’ de laSexta.

“A mí me suena a más de lo mismo”, comenzó argumentado. A lo que precisó que en el discurso de Otegi “se lamenta la lucha armada –que de lucha no tuvo nada porque unos pusieron las pistolas y otros las nucas- pero no se condena. Eso es algo que ya habían dicho en el pasado”.

Sin embargo, el detonante que encendió el enfado de Elisa Beni fue cuando Claver dio a conocer los motivos detrás de la polémica disculpa de los herederos de ETA: “Solo tienen el interés en consolidar el sorpasso al PNV en las elecciones autonómicas y blanquear a los pactos realizados y por realizar con el PSOE”.

Una afirmación que molestó a Beni, quien no solo puso en duda las palabras de Claver, sino que soltó un “a ver si te piensas que vas a saber más de terrorismo que yo”. Lo que llevo a la necesidad de parar la discusión por parte de Iñaki López y Cristina Pardo.

A pesar del enfado de la tertuliana de izquierdas, Claver no ha sido la única en poner sus dudas sobre lo que esconden las palabras de Otegi.

El Partido Popular, VOX y Ciudadanos salieron en tromba para expresar la repugnancia que les producen las declaraciones que el coordinador de EH Bildu ha dirigido a las víctimas de ETA.

Sin embargo, no se trata de un rechazo a las palabras de Otegi por un interés político, sino que las propias víctimas de la banda terrorista tampoco se han tragado sus palabras. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), indicó que si estuviera realmente arrepentido, debería empezar por «reconocer que ningún atentado tuvo justificación, pedir perdón por ser el altavoz de los terroristas y contribuir a esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver».

«Para creernos esas palabras, debemos ver hechos. Y esos hechos son: dejar de referirse a los asesinos como presos políticos, dejar de pedir la excarcelación de los que están en la cárcel y que cesen inmediatamente los homenajes», indica por su parte Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite.

«La declaración de Otegi es como si hoy se levantase Hitler y pidiera perdón por los asesinatos cometidos. Tiene la misma credibilidad que tiene cualquier asesino», añade Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo (VCT). El también diputado de VOX asegura que no cree en la palabra de los terroristas y subraya que, si realmente hubiera arrepentimiento, «cumplirían íntegramente las condenas y revelarían quiénes son los autores de todos los asesinatos”.