La enfermiza obsesión de sexual Risto Mejide: «Francisco Franco era gay»

Risto Mejide está buscando elevar su audiencia promoviendo la polémica entorno a la figura de Francisco Franco.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ afirmó este 20 de octubre contar con 32 cintas de la familia Franco, grabadas tras la muerte del ‘Generalísimo’. Una documentación que fue cedida por el presunto psicoanalista que trató a los familiares y amigos del dictador por años.

Si bien mostró un “pequeño aperitivo” de las cintas, en las que solo quedó demostrado el respeto y admiración que existía dentro de la familia a Francisco Franco, intentó agitar el avispero a través de polemizar sobre la sexualidad del dictador.

“Según las conclusiones a las que llega el psicoanalista, Francisco Franco era gay”, soltó Risto Mejide ante la risotada de sus colaboradores.

De inmediato Antonio Castelo y Miguel Lago buscaron avivar el fuego lanzando frases como: “no le vayas a contar eso a mi abuela” o “qué disgusto se va a llevar Ortega Smith”. Incluso, el invitado Gerard Guiu buscó sus cinco minutos de fama apuntando a que figuras como Adolf Hitler y otros líderes de la derecha eran homosexuales.

La ‘fiestita’ de Risto y sus amigotes se acabó cuando, aprovechando el argumento de que los grandes líderes solían ser homosexuales, Pilar García de la Granja plantó que quizá también lo fueron Fidel Castro y el Ché Guevara. Un ‘zasca’ que acabó directamente con las bromas en el estudio.

Sin embargo, Mejide y su equipo de ‘Todo es Mentira’ ya habían lanzado el anzuelo para intentar captar público en su programa ‘Todo es Verdad’ que se trasmitirá esta noche. Un intento de destacar en una franja horaria en la que se ha encontrado con importantes problemas para destacar.

Esta noche no os podéis perder @Todoesverdadtv

La difusión de las cintas llegan después de que la televisión pública alemana cuestionara en un documental la paternidad de Francisco Franco.

«La pareja tiene una hija, Carmencita. Pronto corre el rumor de que no es hija de Franco, sino de Ramón, su hermano pequeño. Y que la madre no es Carmen Polo, sino una prostituta. A ella nunca se la vio embarazada y tenemos pruebas que sostienen que a él no le interesaba el sexo», aseguran a lo largo del documental.