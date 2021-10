García-Juez borra la sonrisa hipócrita a Otegi: "Asesino, cómplice de asesinos... ¡y un auténtico hijo de puta!"

La jugarreta hipócrita de Otegi de pedir perdóna a las víctimas de ETA -diez años después de la disolución de la Banda- ha desmontado a la izquierda, que ahora no sabe muy bien dónde colocarse, porque Pedro Sánchez dice una cosa y la contraria, por ejemplo.

Para la derecha, en esto, por suerte no hay grises. Otegi es quien es, representa a quien representa, y por mucho que pasen los años la reparación del daño es imposible, las concesiones no entran en juego y el dejarles entrar en el terreno político no es una opción. Para eso ya están sus socios socialistas y podemitas.

En esa línea cantó las cuarenta el periodista Israel García-Juez en Cuatro al día este 19 de octubre de 2021 dejando bien claro quién es este tipejo y que no nos la va a colar, al menos, a muchos.

Cortito y al pie, absolutamente contundente García-Juez: