Esperpento de Iñaki López en laSexta para que nadie le arruine el blanqueamiento a Otegi

Este 20 de octubre de 2021 se cumplían 10 años del adiós de ETA como banda armada, al mismo tiempo que el miserable Arnaldo Otegi aseguraba que si Sánchez sacaba a 200 presos de las cárceles, apoyarían los Presupuestos.

Y en Más Vale Tarde se iban a cubrir de gloria: la entrevista al director de cine Jon Viar, de la película documental ‘Traidores’, no iba a terminar de la mejor manera posible, sino todo lo contrario.

El filme trata sobre varios hombres que pertenecieron a ETA, de igual manera que el propio padre del joven director entrevistado. Él mismo, Jon Viar, fue el encargado de afearle a Iñaki López el lugar por el que estaba transcurriendo la entrevista. El vídeo no tiene desperdicio:

Creo que hay una diferencia fundamental; estoy escuchando a algunos tertulianos desde aquí que dicen que se analice el terrorismo pero no las ideas… Pero quiero decir públicamente que este es un enfoque muy erróneo. No solo hay que condenar los crímenes sino también aquello por lo que mataron, que era un delirio de pureza identitario, un delirio racista.

Me da pena esta discusión tan bronca sobre el fin de ETA, que en ligar de hablar de las víctimas, de los resistentes y de muchas personas que estuvieron en los movimientos cívicos, estamos permanentemente hablando de lo que hace Arnalo Otegi, cada vez que se tira un pedo estamos ahí todas las televisiones. Yo no le deseo ningún mal pero es que no me interesa nada.