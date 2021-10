«¡Atentado! ¡Escándalo internacional!» El circo de Echenique en TVE lloriqueando por Alberto Rodríguez

Parece que a los podemitas no les va a resultar tan sencillo finalmente mantener en el Congreso con su escaño durante algún tiempo al pateador de policías que tienen entre sus filas.

Alberto Rodríguez, condenado recientemente por el Tribunal Supremo por esta acción de atentado contra la autoridad en una manifestación en La Laguna (Tenerife) en 2014, ha llegado a participar como orador en la tribuna del Congreso una vez conocida la sentencia…

En VOX exigieron su expulsión de la Cámara Baja o habría contraataque judicial, y finalmente ha sido el propio Supremo el órgano que ha requerido que el rastas cumpla su condena de inhabilitación de 90 días -aunque es ahí donde aparece la letra pequeña de la discordia-.

La decisión final recae sobre la Mesa del Congreso, un órgano dividido y con fuertes discrepancias en la jornada de 21 de octubre -3 del PSOE, 3 podemitas, 2 del PP y 1 de VOX- que tendrán que decidir, bajo la orden final de Meritxell Batet como presidenta de la Cámara, si adoptar la petición del Supremo o rebelarse contra él.

Pero los lloriqueos podemitas no se han hecho esperar y ya están poniendo vendas sobre la herida ante lo que ven imparable e implacable.

Probablemente el más desagradable de todos los diputados de Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique («Tipejo deleznable, despreciable, repugnante»), fue el primero en montar un circo tremendo en TVE ya este 22 de octubre de 2021, en La Hora de la 1.

La verdad es que generan más risa que otra cosa los conceptos utilizados por este señor, que recuerden, pagana en negro a su asistente doméstico para no pagarle la Seguridad Social.

Hay que aclarar la situación: partimos de una sentencia sin pruebas, y con un testimonio endeble se condena a Alberto Rodríguez por un delito que no ha cometido. Y ahora se intenta ejecutar una pena que no está en la sentencia del Supremo, que hay inhabilitación a sufragio pasivo, que no te puedes presentar a elecciones, pero no quita el acta a un diputado que han votado 65.000 canarios. Sería aberrante que se proceda a quitarle el acta. Es una barbaridad jurídica. Es algo gravísimo.