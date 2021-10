El Louis Vuitton de Calvo-Montero pone a la izquierda histérica: «¡Que se gasten 10.000 euros en una hamburguesa bañada en oro!»

Un bolso de lujo de la marca Louis Vuitton, que ronda los 2.000 euros, fue el auténtico protagonista de este jueves 21 de octubre de 2021.

Y aunque en las redes sociales se lo atribuyeron a Irene Montero por estar a su lado -según el tiro de cámara- en la Comisión de de Igualdad en el Congreso, pertenece en realidad a Carmen Calvo, la exvicepresidenta del Gobierno, que fue quien lo dejó detrás de la mesa.

Una vez esclarecido, da absolutamente igual a cuál de las dos pertenezca el dichoso bolso, porque son ambas, una podemita y otra socialista, portadoras de un mensaje parecido escorado a la izquierda.

En el programa Cuatro al día abordaron el debate sobre si la gente de izquierdas puede tener posesiones de lujo como es el caso del bolso o del chaletazo de Galapagar, y es en el plató de Joaquín Prat precisamente donde el tertuliano hooligan –Miquel Ramos– terminó por decir más de una bobada en defensa de Montero y Calvo:

El debate es absurdo, llevamos escuchándolo muchos años, la gente de derechas no nos tiene que pasar a la gente de izquierdas la lista de lo que podemos comprar o no. Pablo Iglesias con su dinero puede comprarse lo que le dé la gana; si gano ese dinero lícitamente me lo puedo gastar en lo que yo quiera.

La izquierda lo que critica no es lo que te compres: si te quieres gastar 10.000 euros en una hamburguesa bañada en oro, es tu problema, lo que se critica desde la izquierda es que el sistema es desigual y hay que cambiarlo para que todo el mundo pueda ir a comer sushi o a donde le dé la gana.