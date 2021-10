La ‘pistolera de Madrid’ se echa en brazos de laSexta para lavar su imagen pero le sale de pena

La estrategia elegida por Mónica García este domingo 24 de octubre de 2021 era más que evidente.

La que empezó siendo madre, médico y no se sabe cuántas cosas más en la campaña electoral madrileña de 2020, se ha quedado sin embargo como ‘la pistolera’ de Más Madrid, porque sus lances dialécticos con Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid cada jueves la dejan fuera de juego y haciendo sonoros ridículos.

Así que entre los errejonistas eligieron laSexta, cómo no, cadena a la que se echan en brazos siempre que pueden o lo necesitan, y a más, el programa de Nuria Roca de los fines de semana, que se pasa de blanco, inocuo…

Así que aunque la presentadora de variedades quiso intentar una entrevista que hablara de política, aquello salió fatal, con una portavoz de la izquierda madrileña que plateaba dejar mal a Ayuso en un tono distendido, pero que quedaba de todo menos bien ella misma:

Lo que tenemos en la Asamblea es un descrédito diario. El gobierno de Madrid siempre acaba en insultos, en improperios… Este circo político no le viene bien a la política pero creo que es una estrategia porque quieren ocultar sus propias incompetencias. Es que yo creo que no les gusta la política. Hacer de la política un fango y este tipo de insultos no benefician a nadie excepto a los fanáticos. Esta estrategia esconde una incapacidad de ejercer la política.

Le preguntaba Roca, como parte de la boba entrevista, si después los políticos salen y se toman algo…

Si el debate fuera honesto dentro de la cámara, fuera podríamos salir y compartir algo, en este caso me es imposible. No me sale tener una cara amable con quien me ha llamado de todo.