El ‘chisme’ de Ana Rosa sobre el Consejo de Ministros: «Los podemitas están en un rincón y no les hacen ni caso»

Era un secreto a voces, prácticamente desde el día uno del gobierno de coalición.

Por eso no sorprende el broncazo de Pablo Iglesias a Carmen Calvo en la Cadena SER, los dos ya como exvicepresidentes, cuando no tienen por encima a un jefe que les ate en corto.

Nunca hubo sintonía, solo interés, y el interés ahora lo es también enroscado en un futuro a corto plazo, el de 2023 -como tarde- que marcará un volver a empezar político.

La coalición de socialistas y podemitas está a matarse especialmente con el conflicto de la Reforma Laboral, todo el mundo lo ve y todo el mundo lo sabe y además, comienzan las filtraciones.

Por eso Ana Rosa Quintana se desmarcó con un pequeño ‘chisme’ este 27 de octubre de 2021 en Telecinco:

Me han dicho que la única a la que tienen en cuenta es a Yolanda Díaz, entre otras cosas porque es vicepresidenta. Los demás están ahí, en un rincón y no les hacen ni caso. Yo creo que no toman ni café juntos. Es más, en el Consejo de Ministros es que no aportan nada, ¡cero!