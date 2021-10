Broncazo a Garea en Telecinco por tomarse a guasa el aviso de apagón en Austria: «¿Y nos fiamos de este Gobierno?»

La ministra de Defensa de Austria ha lanzado una campaña para concienciar a los ciudadanos, una forma de ir preparando el terreno por si tuvieran que llegar a ejecutar un apagón eléctrico durante 15 días.

La verdad es que es de las pocas cosas, junto con la invasión alienígena y la caída de internet, que le falta por vivir en esta época después de la pandemia global.

De modo que en El Programa de Ana Rosa de Telecinco, la propia presentadora, Ana Rosa Quintana, no sin estupor y preocupación, trasladó el tema a la mesa de debate.

Cuál fue la sorpresa cuando uno de los contertulios, Fernando Garea, director del nuevo El Periódico de España, se tomó a guasa el asunto.

Nos figuramos, entonces, que sería Garea de aquellos periodistas progres que allá por enero de 2020 se reía del coronavirus chino -y después italiano-.

El sociólogo Javier Gállego se ponía muy serio con el asunto y terminó por abroncar a su oponente, que se cayó del todo…

Ana Rosa: Les han dicho que tengan linternas de dinamo en casa y agua.

Fernando Garea: Y para la tele también manivela.

Javier Gállego: Oye, no bromeemos con esto. Austria que parece ser un país serio… ¡Yo no bromeo con esto, Fernando! Mi hija me preguntó ayer si iba a haber apagón, que lo hablaron en el colegio. ¿Y nos fiamos de Argelia? Es que yo lo amplío, el problema es si nos fiamos de este Gobierno, si tiene credibilidad un Gobierno que ante lo que conocemos de Austria y parece que un plan B no tiene a día de hoy. Y encanto a electricidad, la ministra dijo en febrero que esto iba a ser pasajero… La credibilidad del Gobierno es la que es.