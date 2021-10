‘Navajazos’ independentistas entre la presentadora de TV3 y la presidenta del Parlament cara a cara

Colosal a la par que muy sorprendente. La presidenta del parlament, Laura Borrás, contra las cuerdas en la independentista cadena pública TV3 y saltando como una hiena contra la periodista, Lidia Heredia, por hacer sus preguntas. Qué cosas.

La de Junts per Catalunya, arrogante como siempre, victimista como buena separatista, caprichosa como ejemplar burguesa catalana, se esperaba un masaje de los habituales -desde hace décadas- en la tele indepe por excelencia. Y vaya sorpresa se llevó cuando este 28 de octubre le preguntaron por sus bajos fondos.

La causa sobre un caso de corrupción por el que está siendo investigada lo sacó a la mesa la presentadora, obviamente como se hace en las entrevistas normales, que para eso son.

De modo que se pueden imaginar cómo se puso la sucesora de Roger Torrent, como un bicho, acusando a TV3, ¡a TV3 nada menos! de intoxicar…

La periodista se explicaba, apurada, que solo le preguntaba si los mails son o no ciertos… Pero Borrás estaba en formato dictatorial, al más puro estilo govern indepe:

Yo sé que a ustedes les gusta mucho. He venido preparada para contrarrestar con información la intoxicación. Colocar estos mails aquí es dar puerta de entrada a la intoxicación del Estado. Le he dicho que los correos están manipulados. Es todo muy grave. Es muy grave que investiguen sin que te puedan investigar. Es muy grave que atribuyan delitos que suman 20 años de prisión cuando no has cometido ninguno.