¡Lo que quedaba por oír de Elisa Beni!: «El asesino del niño de Lardero no es un monstruo, es un ser humano»

Tiene bemoles que la susodicha sea de La Rioja.

Aunque simplemente fuera por el vínculo territorial y familiar, sus abuelos paternos son de Lardero, la periodista Elisa Beni tenía que haberse mostrado indignada a más no poder con el asesinato del niño de 9 años en ese pueblo riojano

Pero para la tertuliana de ‘laSexta Noche‘ es poco menos que misión imposible dejar a un lado su habitual costumbre de oponerse a todo lo que dicen quienes están en sus antípodas ideológicas.

Y como muchos de los periodistas y analistas invitados en la noche del 30 de octubre de 2021 al programa de laSexta mostraron su asco y repulsa al asesino, calificándole de «monstruo y ser depredador», a Beni se le ocurrió una ‘genialidad’.

La ‘perla cultivada’ fue decir que no estaba de acuerdo con esas apreciaciones, que ese criminal era un «ser humano». Así, sin anestesia:

Me gustaría decir que desde el punto de vista emocional, Lardero es el pueblo de mis abuelos paternos y, de hecho, el apellido Beni viene de Lardero. Pero yo no creo que estas cosas haya que afrontarlas desde un punto de vista meramente emocional. Decían antes, porque he tomado nota, que es un desalmado, es un depredador, es un cazador, un monstruo… Si fuera todas estas cosas, no tendríamos ningún problema porque a un monstruo, a un depredador o a un cazador podemos hacerle cualquier cosa. El verdadero drama es que se trata de un ser humano y ahí esta el verdadero problema de cómo afrontar esto.