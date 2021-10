Twitter electrocuta a Évole por proteger a Sánchez en la ‘promo’ del especial sobre la subida de la luz

Ya no es su espacio, pero como si lo fuera.

Jordi Évole parece haber hecho suyo el especial que ‘Salvados‘ (laSexta), presentado por Gonzo, emite este 31 de octubre de 2021.

Tanto es así que el periodista catalán, harto de las críticas recibidas ante la falta de un programa sobre la subida de la luz, se ha llegado a poner en plan chulo y hasta maleducado.

Y no son para menos los palos contra Évole y la cadena. Porque en tiempos de Mariano Rajoy, bastó una leve subida porcentual en el recibo eléctrico para movilizar a las fuerzas vivas de la Sexta y hacer monográficos sobre la pobreza energética provocada por el Gobierno del PP.

La ‘promo’ del programa que podrá verse en pocas horas no invita, precisamente, a presenciar una beligerancia contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los palos, haciendo caso a esta introducción, van a ir contra las compañías eléctricas:

Las respuestas al tuit de Évole fueron prácticamente homogéneas, críticas por evitar, al menos en la ‘promo’, zurrarle al presidente Pedro Sánchez.

Pero también se llevó el de laSexta una buena tunda por señalar a varios perfiles de Twitter que habían mostrado sus quejas por la tardanza en hacer este especial:

Vamos a ver, Évole, ¿ahora ya no toca zurrarle al Gobierno? Claro, cuando con Rajoy la luz subió un 4%, qué malo era el PP. Con Sánchez la factura se ha disparado, pero para ti debe ser una cuestión menor. ¡Menuda jeta, Querejeta! https://t.co/6RNt53mN6r

Me juego algo q ahora la subida d 250% de la luz no es culpa del Gobierno, PSOE/Podemos son héroes q hacen lo q pueden contra el oligopolio eléctrico, no como Rajoy, con quien la luz subió un 4% por su ineptitud.

No somos haters, simplemente eres un propagandista de la izquierda

— Marcos (@Kerubbin) October 30, 2021