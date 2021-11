Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer y deja temporalmente su programa

Nefasta sorpresa con la que amaneció la televisión nacional este 2 de noviembre de 2021: Ana Rosa Quintana se ponía ante su programa, en Telecinco, como cada mañana, con un anuncio difícil.

La presentadora padece cáncer de mama y se retirará temporalmente de su programa, líder de las mañanas desde hace años, para recuperarse de la enfermedad:

Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros pero la semana pasada fue muy rara. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí, que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida.

Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia.