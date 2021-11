Mucha emoción y lágrimas en Telecinco: «Sabemos que eres dura, ¡eres una roca!»

La mañana de 2 de noviembre de 2021 amanecía con muchas curvas en Telecincio y particularmente en El Programa de Ana Rosa.

La propia presentadora, Ana Rosa Quintana, se ponía delante de la cámara, como cada mañana en su editorial, pero esta vez para hablar de sí misma:

Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros pero la semana pasada fue muy rara. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí, que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida.

Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia.

Estoy tranquila, confío en mis médicos, soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor.

Vosotros sois también parte de mi familia, y os doy gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora. ¡Nos vemos pronto!