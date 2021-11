Ketty Garat (The Objective) ‘amenaza’ a Ábalos ante Joaquín Prat: “No va a haber rectificación, va a haber información”

Ketty Garat lanzó una clara ‘amaneza’ a José Luis Ábalos: “No va a haber rectificación”.

La periodista de ‘The Objective’ detrás de la exclusiva sobre la “vida nocturna, con fiestas y mujeres en plena pandemia” del exministro de Transporte que llevó a su destitución del Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesta a ceder a las intimidaciones del socialista.

A pesar de que Ábalos adelantó desde ‘Todo es Mentira’ que “la querella se está redactando” contra el medio de comunicación por publicar una “cosa que es asquerosa”, desde ‘The Objective’ no están dando ni un solo paso atrás.

Ya el director del medio, Álvaro Nieto, dejo caer ante Risto Mejide que “no es la primera vez que un político amenaza con tomar medidas y no lo hace. Creemos que se intenta frenar las nuevas publicaciones, pero nosotros no nos vamos a detener”.

Una misma línea que mantuvo Ketty Garat, quien lanzó un ‘reto’ al exministro: “No va a haber rectificación, va a haber información” en ‘Cuatro Al Día’ ante la mirada atónita de Joaquín Prat.

Asimismo, la redactora se mantuvo firme en que “son varias razones por las que Pedro Sánchez deja de contar con Ábalos, pero una de ellas desde luego es esa vida disoluta, doble vida, esa vida oscura y sórdida… todo esto son informaciones textuales de máxima solvencia del Gobierno del Partido Socialista y de La Moncloa”.

El presentador de ‘Cuatro Al Día’ le precisó que “es una información tan sensible que te tengo que preguntar: ¿Lo tienes bien atado?”. Sin embargo, Garat ni dudó: “La duda ofende, una información así solo la puedes dar cuando la tienes muy bien atada”.

Intento por desacreditar a ‘The Objective’

El presentador de ‘Todo es Mentira’ entrevistó a Álvaro Nieto, director de The Objective, para intentar desacreditar la información sensible para el coprotagonista del ‘Delcygate’, incluso llegando a utilizar ataques personales contra el periodista que ha hecho carrera en ‘El País’ y ‘Vozpópuli’.

Risto comenzó intentando conocer qué tantas pruebas tenían en The Objective sobre las duras acusaciones contra Ábalos. Sin embargo, al ver que el Álvaro Nieto se mostró muy seguro de sus “decenas” de fuentes y pruebas que acorralan al socialista, el presentador de ‘Cuatro’ tuvo que reenfocar los ataques hacia lo personal.

“¿Es cierto que tras salir de ‘El País’ le pediste trabajo a Ábalos y, al no obtenerlo, dijiste que hubiese sido mejor que te lo hubiese entregado?”, lanzó el dardo Risto. No obstante, el director de The Objective negó estar detrás de dichas prácticas casi mafiosas con las que buscaban distorsionar la exclusiva publicada.

“Eso es totalmente falso. Cuando estaba en ‘El País’ mantuve una buena relación con José Luis Ábalos y con Pedro Sánchez, así como con otras figuras del Gobierno. Pero que dice que ‘tendrían que haberme dado un trabajo’ es totalmente falso”, fue tajante Nieto, quien recordó su trayectoria profesional y aprovechó para lanzar una amenaza: “me dedico a la investigación y me seguiré dedicando”.

En este sentido, el periodista recuerda que pese a las presiones de Ábalos saldrán a la luz más informaciones delicadas para el exministro de Transporte. “Creo que tenemos la suficiente información para sustentar la información sacada a la luz”, alertó.