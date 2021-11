Risto usa una filtración de Ábalos para ir a cuchillo contra 'The Objective': "Si esto en periodismo..."

José Luis Ábalos está utilizando a Risto Mejide para ir a cuchillo contra ‘The Objective’.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ dedicó el inicio de su programa a atacar sin pausa al diario digital y a su director, Álvaro Nieto, para lo que han utilizado hasta filtraciones del propio exministro de Transportes.

Risto, que calificó en varias oportunidades a ‘The Objective’ de “tabloide digital”, afirmó que “nos cuestionamos absolutamente todo” y calificó la información de ser “una versión morbosa” de hechos “estén probados o no”.

“No sé si llamarle prensa. Empezamos con Inda, luego Javier Negre y tenemos nuevo candidato”, atacaba el presentador de ‘Cuatro’, quien no dudó en descalificar la exclusiva sensible para Ábalos y el PSOE al indicar que: “Lo de hoy [la publicación de una segunda entrega] es más vergonzoso que lo de ayer. Si eso es periodismo, me alegra no ser periodista”.

El equipo del programa incluso hace un barrido de las firmas de la redacción, con la meta de vincularles con la derecha o con la oposición de Venezuela, como si tuviera algún tipo de impacto en las publicaciones difundidas que han desatado la ira de Ábalos.

Sin embargo, lejos de conformarse con centrar su ataque contra ‘The Objective’, Risto no dudó en aprovechar una filtración del propio José Luis Ábalos para acusar al director de mentir e intentar vincular la publicación de las exclusivas en una especie de ‘vendetta’ contra el socialista.

La filtración de Ábalos

En ‘Todo es Mentira’ han reciclado el material del pasado 3 de noviembre en ‘Todo es Verdad’ para seguir embarrando la figura profesional de Nieto.

Risto: ¿Es cierto que tras salir de ‘El País’ le pediste trabajo a Ábalos y, al no obtenerlo, dijiste que hubiese sido mejor que te lo hubiese entregado?

Nieto: Eso es totalmente falso. Cuando estaba en El País mantuve una buena relación con José Luis Ábalos y con Pedro Sánchez, así como con otras figuras del Gobierno. Pero que dije que ‘tendrían que haberme dado un trabajo’ es totalmente falso…

Momento en el que el presentador de ‘Todo es Mentira’ mostraba el WhatsApp filtrado por Ábalos, donde se veía al periodista ofreciendo sus conocimientos para formar parte del equipo del exministro.

Sin embargo, Nieto dejó claro que tocó varias puertas tras su salida de ‘El País’, sin que eso tenga nada que ver con el rigor de las publicaciones de investigación que ha liderado, como el ‘Delcygate’ o el caso de Plus Ultra.

Risto: Usted sí le pidió trabajo a Ábalos y yo a diferencia de usted, tengo la prueba documental de eso. La fecha exacta fue el 13 de junio de 2018

Nieto: Yo cuando me quedo sin trabajo le pido trabajo a todo el que puedo. ¿Y con esto qué pretendes?

Risto: Decir que esta tarde me ha mentido. […] El respeto lo tiene todo el que se lo gana.

Entonces Risto, lee el mensaje de Nieto a Ábalos. Embarrar por embarrar, para salvar a Ábalos. ¿Qué le debe Risto a Ábalos? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta final del periodista:

Qué maravilla, Risto, ya tienes lo que querías. Muy bien, me alegro, supongo que el señor Ábalos estará encantado por lo que acabas de lograr.