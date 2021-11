La ‘vendetta’ de Ábalos: Usará los tribunales y la «cloaca informativa» de Risto contra ‘The Objective’

José Luis Ábalos está terminando de definir su ‘vendetta’ contra ‘The Objective’.

El exministro de Transporte ya anunció que, el próximo lunes 8 de noviembre, presentará una denuncia contra el medio de comunicación online. Sin embargo, no será la única carta que jugará para intentar desmentir las polémicas exclusivas sobre su cese del Gobierno de Pedro Sánchez.

El socialista aprovechará el respaldo incondicional de la “cloaca informativa” [como la calificó la periodista de ‘The Objective’, Ketty Garat, en ‘Cuatro al Día’] de Risto Mejide para intentar desprestigiar al diario a través de ‘Todo es Verdad’, donde participará el próximo 10 de noviembre.

El coprotagonista del ‘Delcygate’ y colaborador de ‘Todo es Mentira’ buscará completar en su entrevista la ofensiva contra ‘The Objective’ y su director, Álvaro Nieto. Esa que ya comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando filtró a Risto un WhatsApp donde Nieto le pedía empleo tras abandonar ‘El País’, en una búsqueda desesperada por desacreditar al periodista.

Justamente el ataque contra el director de ‘The Objective’ llevó a que Ketty Garat pusiera de ‘vuelta y media’ al programa de Risto Mejide en el programa ‘Cuatro al día’ del pasado 4 de noviembre. En concreto, calificó a ‘Todo es Mentira’ y ‘Todo es Verdad’ de ser una “cloaca informativa”, “basura” y de haber clavado “un puñal por la espalda” a Nieto por su ‘confabulación’ con Ábalos.

“A mí, sinceramente, eso me parece basura, eso si es cloaca, cloaca informativa, una autentica cloaca… eso no es lo que hago yo”, dijo a Joaquín Prat.

Las duras críticas de la autora de las exclusivas contra el exministro de Sánchez dolieron en ‘Todo es Mentira’, como lo demostró Marta Flich al reprocharle que “en 10 minutos de su entrevista, nos lanzó 14 insultos”.

Sumisión a Ábalos

A pesar de que Flich afirmaba que “nunca hemos sido complacientes con Ábalos”, desde el primer día que salió a la luz el escándalo de la “oscura doble vida” del socialista se han posicionado a favor del exministro y a una búsqueda constante de desacreditar tanto ‘The Objective’ como a su director.

Es importante recordar que Risto, quien calificó en varias oportunidades a ‘The Objective’ de “tabloide digital”, afirmó que “nos cuestionamos absolutamente todo” y calificó la información de ser “una versión morbosa” de hechos “estén probados o no”.

“No sé si llamarle prensa. Empezamos con Inda, luego Javier Negre y tenemos nuevo candidato”, atacaba el presentador de ‘Cuatro’, quien no dudó en descalificar la exclusiva sensible para Ábalos y el PSOE al indicar que: “Lo de hoy [la publicación de una segunda entrega] es más vergonzoso que lo de ayer. Si eso es periodismo, me alegra no ser periodista”.

El equipo del programa incluso hace un barrido de las firmas de la redacción, con la meta de vincularles con la derecha o con la oposición de Venezuela, como si tuviera algún tipo de impacto en las publicaciones difundidas que han desatado la ira de Ábalos.