Colosal mensaje de Bertín Osborne al desquiciado Iglesias desde laSexta

Flamante invitado de Nuria Roca en un programa vespertino de laSexta este 7 de noviembre de 2021, Bertín Osborne, que ya no tiene contrato en vigor con Mediaset.

Así que el cantante, presentador, showman y polemizador a tiempo completo se pasó por el plató de Atresmedia y Roca no quiso dejar pasar la ocasón de preguntarle por el líder podemita Pablo Iglesias, ahora en la sombra de la política pero más agraviado y desquiciado si cabe que de costumbre.

Berlín primero contó un chascarrillo de la única vez que han coincidido:

Yo invité a Pablo Iglesias a mi programa, te lo digo a ti (mira a cámara), te invité.

Una vez coincidí con él en un programa de televisión, y él estaba en un corrillo y yo largué un discurso larguísimo sobre los bancos, y cuando le dieron la palabra a él dijo que era la primera vez que estaba de acuerdo conmigo en todo lo que había dicho… Me hizo tanta gracia, que yo por lo menos pensé que es simpático. Entonces, no le conozco de más, pero no me hubiera importado nada sentarme a charlar con él de mil cosas.