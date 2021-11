El ‘microinfarto’ de Elisa Beni en ‘Cuatro al Día’ al pensar que el PSOE quiere fichar a Bertín Osborne

Elisa Beni sufrió un ‘microinfarto’ en ‘Cuatro al Día’.

La tertuliana de izquierda mostró, el 8 de noviembre, su pánico al pensar que el PSOE se podría interesar en fichar a Bertín Osborne, después de que el presentador y cantante desvelase en el programa de Nuria Roca que hasta cuatro formaciones políticas se habían interesado en su perfil.

“Para mí es inimaginable que [Bertín Osborne] esté en el PSOE, mejor que se vaya para VOX”, dijo Elisa Beni en un intento desesperado por desvincularle de los socialistas. Sin embargo, según indicó el propio presentador los partidos que le llamaron fueron: UPYD, el Partido Liberal, PP y VOX.

No obstante, Osborne reconoció que «no me hubiera importado, yo he echado de menos que me llamaran del PSOE, por ejemplo», recordando que es «muy amigo» de Felipe González: «Le tengo un cariño enorme, me parece un tipazo».

Una frase que encendió las alarmas de Elisa Beni: “Que sepa que esto no va de amiguetes, sino de ideologías”, lo que demostró su miedo a un Bertín Osborne en las líneas del PSOE, con un pensamiento crítico y no autocomplaciente como el mostrado por Felipe González.

Fichar a Bertín

El presentador recuerda que «yo he hablado con Rosa Díez en un momento», que también desvela que recibió una llamada del Partido Liberal: «Hace mil años, pero yo creo que llamó a media España, ese casi no lo cuento».

Además, ha detallado que ha tenido «algunas conversaciones» porque es «muy amigo de gente del PP». «Yo soy muy amigo de Iván Espinosa de los Monteros, de toda la vida. Entonces, me han propuesto cosas», ha añadido.

Sin embargo, el artista asegura que no le interesa la política en absoluto: «No tengo ningún interés. ¿Tú me imaginas a mí, lo que voy a durar yo ahí? Si yo ya para empezar soy antipartidos, a mí me parece que los partidos son los cánceres de toda esta democracia», ha sentenciado. En este sentido, ha criticado que «hay mucha gente que se pierde en la orgánica de un partido» y «muchas veces hacen y dicen cosas que ni quieren hacer ni sienten decir porque el partido les obliga».