Twitter vapulea a Lola Herrera por insultar a las votantes de VOX en ‘Sálvame Deluxe’

Lola Herrera está recibiendo una avalancha de críticas por insultar a las votantes de VOX.

La intérprete de ‘Cinco horas con Mario’ no dudó en atacar al partido de Santiago Abascal y a sus simpatizantes (en especial a las mujeres) durante su participación en ‘Sálvame Deluxe’: “Estamos dando marcha atrás en nostalgias de vida».

La actriz de 86 años, cada vez más convertida en su personaje que en ella misma, cree que “hay gente que echa de menos lo que hemos conseguido desde la Transición hasta aquí, de ganar como sociedad y cómo país. Hay cosas que no les viene bien a un sector de la sociedad, que es un partido político».

«Aunque no es excesivamente grande, a mí me asombra que haya tanta gente que no esté de acuerdo con todos los pasos que hemos dado. Como mujer no entiendo que otra mujer pueda votar a VOX», insistía Lola Herrera.

Su ofensa a las mujeres de VOX no quedó impune y desde Twitter se desató un alud de duras críticas contra la actriz, quienes han demostrado su rechazo a acudir a las obras de Herrera.

“Pensaba ir a ver a Lola Herrera en ‘Cinco horas con Mario’, pero ya no lo voy a hacer no me gustan las mujeres que no respetan a las mujeres y las consideran menos por no pensar como ellas. O está señora está mayor y no coordina bien o no cree en la libertad. Y eso no me gusta NADA”.

Pensaba ir a ver a Lola Herrera en Cinco horas con Mario pero ya no lo voy a hacer no me gustan las mujeres que no respetan a las mujeres y las consideran menos por no pensar como ellas. O está señora está mayor y no coordina bien o no cree en la libertad. Y eso no me gusta NADA pic.twitter.com/ATIuE8ybrY — Lna 🇪🇸 Tabernaria (@elenay29) November 7, 2021

Otros usuarios, por el contrario, consideran que el problema de Lola Herrera es que acabó por convertirse en el personaje que interpreta: “Lola Herrera lleva gran parte de su carrera interpretando en “Cinco horas con Mario” el personaje de Menchu. Una mujer frívola y autoritaria que critica los valores políticos y religiosos de su difunto marido y le culpa de su frustración. El personaje se comió a la actriz”.

Lola Herrera lleva gran parte de su carrera interpretando en “Cinco horas con Mario” el personaje de Menchu. Una mujer frívola y autoritaria que critica los valores políticos y religiosos de su difunto marido y le culpa de su frustración. El personaje se comió a la actriz pic.twitter.com/CldQALKX8l — Chino de VOX 👑💚🇪🇸 (@voxbonanova) November 8, 2021

Estas son otras de las importantes críticas a la actriz:

Luego dice la actriz Lola Herrera que cómo es posible que haya mujeres afines a VOX.

Pues por golferías como esta, señora. — Mar Díaz (@MarDGamero) November 8, 2021

😠Si Lola Herrera se informara y no fuera a un medio manipulador y adoctrinador….lo mismo aprendería 💚Si está por la labor, la recomiendo una conversación con mis amigas de #ChicasVox52 que le darán 100 motivos para votar a @vox_es, y otros tantos para no votar a la izquierda pic.twitter.com/J9boHmcsxy — La Furia De VOX🇪🇸 (@lafuria1234) November 8, 2021

VOX es el único partido de nueva creación que no baja y sigue creciendo, gracias a comentarios como los de Lola Herrera, no? — Puertollano:)) Luis 💪🏻🇪🇸 (@PuertollanoLJRA) November 8, 2021

Lola Herrera es TT por insultar a las votantes de VOX.

🤔¿Qué ESTUDIOS tiene Lola Herrera para sentirse intectualmente tan superior?

🤔¿Sabrá que en democracia el voto es libre? Es que no encuentro su curriculum académico en la Wiki… 😏 pic.twitter.com/Cuz9zIilxG — Sonia Rivero (@sonia_riverogc) November 8, 2021

Lola herrera está de promoción de su nuevo espectáculo y como siempre empiezan diciendo una barbaridad de vox, para que alguien la haga caso, que lamentables 😂😂😂 https://t.co/Fn51HNx5S7 — Thoth 🇻🇪 el soles (@Thefreetruth) November 8, 2021