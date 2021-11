Dejan a Risto de piedra por presumir de su entrevista a Ábalos: “Pregúntale si es putero”

Risto Mejide está presumiendo a diestra y siniestra de su entrevista a José Luis Ábalos.

El presentador de ‘Todo es Verdad’ hablará con el exministro de Transportes este 10 de noviembre, donde buscará conocer su versión sobre las exclusivas publicadas por Ketty Garat en ‘The Objective’, donde desvelan que fue la turbia ‘doble vida’ del socialista lo que llevó a su expulsión del Gobierno de Pedro Sánchez y de la directiva del PSOE.

A pesar de que Risto busca vanagloriarse al decir que Ábalos “no pidió ninguna condición para venir al programa”, tampoco resulta una decisión sorprendente.

Es importante recordar que el presentador de ‘Todo es Mentira’ se ha convertido en la punta de lanza del exministro de Transportes y colaborador del programa contra ‘The Objective’. No solo por buscar desacreditar las exclusivas del medio digital firmadas por Ketty Garat día tras día, sino por incluso atacar personalmente al director del diario, Álvaro Nieto, utilizando filtraciones dadas por el propio Ábalos.

Justamente el ataque contra el director de ‘The Objective’ llevó a que Ketty Garat pusiera de ‘vuelta y media’ al programa de Risto Mejide en el programa ‘Cuatro al día’ del pasado 4 de noviembre. En concreto, calificó a ‘Todo es Mentira’ y ‘Todo es Verdad’ de ser una “cloaca informativa”, “basura” y de haber clavado “un puñal por la espalda” a Nieto por su ‘confabulación’ con Ábalos.

“A mí, sinceramente, eso me parece basura, eso si es cloaca, cloaca informativa, una autentica cloaca… eso no es lo que hago yo”, dijo a Joaquín Prat.

Mientras se echaba flores a sí mismo, Risto preguntó a sus colaboradores e invitados qué le preguntarían a Ábalos, sin esperar que la periodista Ana Pardo Vera le diera una respuesta que le dejó de piedra.

Ana Pardo Vera: Si ha consumido prostitución… Risto Mejide: Que si la ha pagado con dinero público, ¿quieres decir? Ana Pardo Vera: No, no. Que si ha consumido prostitución en general. Es algo que va en contra de la ideología socialista… es que un ministro putero….

Ataque a Ketty

Risto aprovechó para continuar su ofensiva contra Ketty Garat por sus duras críticas en su contra y del programa ‘Todo es Mentira’, por lo que lanzó la cabecera: ‘Ketty Cuentas’ en un intento de ridiculizar a la periodista de ‘The Objective’.

Un paso más desde que, el pasado 8 de noviembre, la atacó directamente al insinuar que ella es peor que la basura: “Me da lo mismo que me califiques a mí o a mi equipo de basura, porque la basura tiene una característica que tú no tienes: la basura no miente ni engaña. Eso se lo dejamos a medios de comunicación como el tuyo… un beso Ketty”.

Además de presumir que sus ataques contra ‘The Objective’ le subían la audiencia, Risto dio un paso más allá y lanzó una ‘amenaza’ a Garat: “Vamos a enviarte a tu trabajo una cesta de Navidad, pero con resto de todo [haciendo referencia a la descripción de cómo quedó la habitación del Parador presuntamente destruida por el exministro de Sánchez]. Ya que somos basura, te vamos a mandar justamente eso”.