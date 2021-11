Los amigotes Risto y Ábalos intentan desmontar el escándalo: «¡Qué película! ¡Es repugnante!»

Muy esperada la comparecencia pública del exiministro José Luis Ábalos de este 10 de noviembre de 2021 en televisión, y además tenía toda la pinta de que iba a ser como fue…

El socialista y Risto Mejide, su defensor televisivo como si de un escolta se tratara, como dos amigotes en un sofá diciendo que todo es mentira en la noche de Cuatro.

Con ese ‘todo’ se refieren a las informaciones que durante la primera semana de noviembre de 2021 publicaron Ketty Garat y su portal digital, The Objective, que dejaban al exministro de Transportes en una situación delicadísima por abordarse en ellos algunas cosas escabrosas.

De modo que en esta ocasión, al chester de Risto solo le faltaron unas cervezas y jamón del bueno, porque la entrevista fue absolutamente plácida para Ábalos, que se dedicó a decir que todo lo publicado es falso y a anunciar una querella por la vía penal:

«¿Montaste alguna fiesta con Koldo con mujeres?»

Soy muy clásico, para empezar. Y eso de fiestas ‘con mujeres’, ¿qué insinúan? El lenguaje tiene mucho machismo y desprecio… Yo no he hecho ninguna fiesta, exijo que se diga el Parador y que se reclamen los daños… ¿Cómo se va a hacer daños y no haber reclamación? ¡No me lo creo! Se tiene que demostrar y ese es el sentido de la querella, que además voy a ir por la vía penal, porque atentan al honor, a la imagen y a la intimidad. ¡Qué película! ¡Es repugnante!