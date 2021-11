Cristina Pardo tira por tierra el deseado ataque a Pablo Casado como ‘cazador de brujas’

Cristina Almeida ya tenía listo su discurso como entrevistada en Más Vale Tarde de la Sexta este 15 de noviembre de 2021. Ella había entrado ahí para star cátedra de todo lo que le preguntaran, y mucho mejor si lo hacían sobre Pablo Casado y el “aquelarre” de Valencia…

Y lo hicieron, Iñaki López, encantado con lanzar a sus invitados contra el líder del PP…

Lo que pasa es que un pequeño comentario en forma de matiz de la copresentradora Cristina Pardo dejó para el arrastre los ataques de los otros dos. Vea cómo se tira por tierra una idea pero el camino se acaba y el tonto sigue:

Pardo : Me dicen en el PP que Mónica García dijo el sábado que era el primer aquelarre al que iba y no se lo habían contado así y que lo que hizo Casado fue parafrasear.

Y ahí fue con todo Cristina Almeida, que no está para escuchar mucho, dándole igual lo que le contaban desde el plató:

Lo del aquejare me recuerda a aquello de somos las nietas d las brujas que no pudisteis quemar. Aquellos aquelarres eran para quemar a mujeres libres y seguimos estando aquí las mujeres libres que no somos brujas ni anti-nada, sino que somos por el futuro y por el progreso.