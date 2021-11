El periodista que se encaró con Rufián en el Congreso revela lo que le hizo el ‘indepe’ en privado

Este martes 16 de noviembre se vivió una situación dantesca en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, entre un periodista, en este caso Josué Cárdenas, de la televisión 7NN, y el portavoz de ERC en Madrid al que le gustaría ser showman, Gabriel Rufián.

El intercambio fue para verlo:

Y después, el periodista damnificado ahondó en la cuestión desde su canal de televisión, la naciente 7NN, explicando lo sucedido y revelando un turbio asunto sobre cómo se comportó el insolente independentista una vez fuera de cámaras:

Quería dar un dato, cuando después me he encontrado con Gabriel Rufián, la situación ha sido dantesca, yo estaba preparado para mi directo y él, de una manera cómica, me ha saludado a lo nazi, que es una manera de estigmatizarnos y etiquetarnos. A él le va la marcha, le gusta ser trending topic pero esta vez no lo va a ser por hacer uno de sus sketch, sino porque la ciudadanía le está presionando para que responda. Gabriel Rufián, ¡respóndenos! Nos quedaremos mucho más tranquilos y es su trabajo.