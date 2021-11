Celia Villalobos entra en la guerra de Génova atizando a Cayetana: «Escribe desde la soberbia, como todo lo que ha hecho»

Cayetana Álvarez de Toledo ha escrito un libro que promociona en entrevistas en estas fechas, y que ya se ha convertido en un auténtico y inconveniente terremoto para Génova y el Partido Popular.

Saben todos que en el verano de 2020 la hasta entonces portavoz del grupo en el Congreso fue relegada de su cargo por Pablo Casado, que buscaba un perfil más comedido del PP que diseña y que con Cayetana se le iba de madre. Una pena, por lo tanto que nos divertimos con los enfrentamientos de Álvarez de Toledo contra Carmen Calvo en la Cámara Baja.

Este 17 de noviembre de 2021, Risto Mejide llevó a su programa nocturno Todo es verdad el libro de Álvarez de Toledo para desgranarlo, disfrutando el publicista este vuelo de navajas en el PP. Y para la tertulia contó con una habitual de su programa, la ex del partido, exdiputada y exministra, siempre controvertida, Celia Villalobos. Que ni mucho menos se quedó callada:

Yo conozco a Cayetana desde hace muchos años. Escribe muy alambicada, tiene una dialéctica impresionante…

Ella está convencida de su soberanía y de su inteligencia. Está escrito desde la soberbia, como todo lo que ha hecho. Esta mujer podría haber sacado mucho más partido a lo inteligente que es y a su capacidad política. En Cataluña no precisamente lo ganamos… Esta mujer, desde mi punto de vista, escribe muy bien, excesivamente radical y ‘¿quién como yo?’

Yo he estado 33 años en el Congreso de los Diputados, y en los partidos se tienen muchos problemas. Yo siempre he defendido cosas en mi partido y me han dado muchos palos, pero nunca me he convertido en una mártir. ¿Le van a poner una muta por no votar? ¡Yo me he tragado multas por un tubo! ¡Y no pasa nada, chica!