Descomunal batacazo de Cayetana a la presentadora ‘indepe’ y al ideal xenófobo de TV3

Fastuoso arranque de la entrevista de Cayetana Álvarez de Toledo este sábado 19 de noviembre en el espacio FAQS de la cadena pública independetista catalana, TV3.

Porque, que la diputada del Partido Popular esté inmersa en una batalla campal interna en Génova 13 no impide que a la hora de hablar de política y las cosas que realmente importan al ciudadano, sea absolutamente intachable y tajante.

Y eso fue lo que hizo en esta ocasión, en el comienzo de la entrevista de Cristina Puig.

Pretendían en la tele del Golpe de Estado del 2017, en la ‘xenófoba’ TV3, imponerle a Álvarez de Toledo el catalán en la entrevista: al menos, la parte de las preguntas…

Pero la protagonista del día se revolvió de tal manera y con un argumento tan sesudo que, por momentos, consiguió que le explotara la cabeza a la propia periodista, al director del programa y al indepe de turno sentado frente al televisor.

No tiene desperdicio el discurso bestial de la del PP:

Ustedes han decidido que esta entrevista se desarrolle en catalán y me han llamado muy amablemente del programa para preguntarme si necesitaba un pinganillo, y yo he explicado que no, espero entender prácticamente todo lo que usted me diga, pero entre españoles no utilizamos pinganillos, que sería como dar a entender que somos extranjeros entre nosotros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña.

Y el castellano es la lengua común, y además, mayoritaria de Cataluña. Y hay una consideración más, que recojo en mi libro, de una entrevista que tuve con el periodista Basté: hablando de la importancia de la cordialidad. Cuando tenemos una lengua común, tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera más fluida, pues es un gesto de cordialidad utilizarla, pero es verdad que el nacionalismo tiene una difícil relación con la cordialidad.

El pinganillo es muy importante porque es un símbolo de extranjería. La civilización es un proceso de comunicación con los demás, y las lenguas no deben ser utilizadas para levantar fronteras entre compatriotas, que usted y yo lo somos.